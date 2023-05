Alliance Populaire Progressiste organise un meeting à Arafat

Alliance populaire progressiste (APP) a organisé, mercredi soir, dans la moughataa de Arafat, un meeting électoral.

Dans un discours prononcé à cette occasion, le président du parti, M. Messaoud Ould Boulkheir, a appelé tous les citoyens de la moughataa à voter pour toutes les listes de l’APP afin de travailler à la mise en œuvre de ses programmes électoraux.

Il a indiqué que le parti a lutté depuis sa création pour favoriser l’émergence de la justice et de la liberté pour tous les citoyens, ajoutant que le programme de sa formation vise à développer la Mauritanie économiquement, culturellement et socialement.

Les candidats du parti aux listes nationale, régionale et municipale ont tour à tour appelé les sympathisants du parti à se mobiliser et à sensibiliser les populations afin de se présenter aux bureaux de vote le 13 mai, et accomplir leur devoir électoral en faveur du parti.

AMI