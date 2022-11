Alliance mondiale pour la résilience au Sahel.

Charm el-Cheikh : le président de la République assiste à la cérémonie de lancement de la Coalition internationale en réponse à la sécheresse au Sahel.

Le président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, était à Charm el-Cheikh (Egypte) lundi à la cérémonie de lancement de la Coalition internationale pour la résilience face à la sécheresse au Sahel, lancée lors de la COP27.

Créée à l’initiative du président sénégalais, Son Excellence Macky Sall, et du président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, la coalition est considérée comme un outil à la disposition des Nations Unies pour aider les pays touchés à mieux préparer l’avenir face à la sécheresse.

Le lancement de cette nouvelle alliance s’est déroulé en présence de M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Diaspora mauritanienne.

Il convient de noter que sous l’influence du changement climatique, de plus en plus de régions du monde souffrent de la sécheresse et, selon les Nations Unies, le nombre de sécheresses a augmenté de 30 % depuis 2000, rapporte AFP.

« Notre résilience au changement climatique est fonction de celle de nos terres. La mission de l’alliance est de donner un élan politique pour que la résilience des terres à la sécheresse et au changement climatique devienne une réalité d’ici à 2030 », ont déclaré Pedro Sanchez et Macky Sall dans un communiqué.

