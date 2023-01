Ali Baba et les Quarante Voleurs.

Ali Baba est un pauvre bûcheron. Un jour, il part dans la foret pour couper du bois. Soudain il entend des voix : il se cache dans un arbre où il entend le chef d’une bande de quarante voleurs dire « Sésame, ouvre-toi » qui permet d’ouvrir la grotte, et « Sésame, ferme-toi » la formule magique pour la fermer.

Une fois le crépuscule venu, il prononce la formule et entre dans la grotte, découvre des trésors accumulés et emporte une partie de l’or.

Son frère Cassim, qui est un riche marchand, est surpris par la fortune soudaine d’Ali Baba. Cassim va à la caverne, mais ne retrouve plus la formule qui lui permettrait de sortir de la grotte. Les bandits le surprennent dans la grotte, le tuent et découpent son corps en morceaux.

Ali Baba, inquiet de l’absence de son frère, va à la grotte et découvre les restes de son frère. Avec l’aide de Morgiane, son esclave très habile, il réussit à enterrer son frère sans attirer l’attention de ses connaissances.

Les bandits, ne retrouvant plus le cadavre, comprennent qu’une autre personne connaît leur secret. Ils finissent par repérer la maison d’Ali Baba. Leur chef se fait passer pour un marchand d’huile et demande l’hospitalité à Ali Baba, portant trente-huit jarres. L’une d’elles est remplie d’huile et chacune des trente-sept autres cache un des bandits. Ils projettent de tuer Ali Baba pendant son sommeil. Morgiane découvre leur plan et tue les bandits cachés dans les jarres en versant de l’huile bouillante dans chacune d’elles.

Pour se venger, quelque temps après, le chef des bandits s’établit comme commerçant et se lie d’amitié avec le fils d’Ali Baba, désormais chargé des affaires commerçantes de Cassim. Le chef des bandits est invité à dîner chez Ali Baba, où Morgiane le reconnaît. Celle-ci effectue alors une danse munie d’une dague qu’elle plonge dans le cœur du bandit.

Dans un premier temps, Ali Baba est furieux de voir son hôte exécuté, mais il finit par rendre sa liberté à Morgiane et la donne en mariage à son fils.

Source: Wikipédia