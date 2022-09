Algérie | Mauritanie, vers un partenariat stratégique?

La coopération entre les deux pays concerne aussi le domaine de l’électricité (Photo, fournie).

Hakima Bedouani

Publié dans arabnews le 30 septembre 2022

La dix-neuvième Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne a été conclue par la signature de vingt-six accords de coopération couvrant plusieurs domaines

Cette dynamique dans le renforcement des relations de partenariat a commencé lors de la visite du président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh el-Ghazaouani, en décembre 2021 à Alger

PARIS: Coprésidée par le Premier ministre algérien, Aïmene Benabderrahmane, et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Bilal Messoud, la dix-neuvième Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne qui a eu lieu les 13 et 14 septembre à Nouakchott, a été conclue par la signature de vingt-six accords de coopération et mémorandum d’entente couvrant plusieurs domaines. Parmi eux, la coopération judiciaire, la répression des fraudes et la protection du consommateur, la numérisation de l’administration, la pêche, les énergies renouvelables, le transport maritime et routier, l’agriculture, le commerce, l’industrie pharmaceutique, les travaux publics, la coopération scientifique et technique dans le domaine de la pêche et des océans et la formation professionnelle.

Un partenariat stratégique global

Cette dynamique dans le renforcement des relations de partenariat a commencé lors de la visite du président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh el-Ghazaouani, en décembre 2021 à Alger, laquelle a été couronnée par la volonté de concrétiser un partenariat stratégique global entre les deux pays. Défis sécuritaires sur les frontières communes, échange de renseignements et coordination des actions, renforcement des échanges commerciaux et coopération économique, tels sont les domaines sur lesquels les deux pays souhaitent concrétiser des projets communs basés sur un développement mutuel et durable.

.Dans le secteur de l’énergie et des mines, les deux pays se sont entendus sur des accords de partenariat, notamment dans l’approvisionnement de la Mauritanie en produits pétroliers (Photo, fournie).

Parmi les accords conclus, la réalisation de la route Tindouf-Zouerate, un axe routier vital de sept cent trente-trois kilomètres permettant d’établir une connexion entre l’Algérie, la Mauritanie et les pays de l’Afrique de l’Ouest. Ratifiée en mars et signée en décembre 2021, la réalisation de cette route placera, selon les signataires, «la Mauritanie au cœur du corridor Le Caire-Dakar et Alger-Dakar» et s’inscrit dans le cadre des plans d’intégration de l’Union africaine (UA).

La coopération entre les deux pays concerne aussi le domaine de l’électricité. Signé en juillet 2021, un protocole d’accord entre Sonelgaz et la société mauritanienne d’électricité (Somelec) consiste, selon Aoufa Sofiane, directeur de la coopération arabo-africaine au ministère de l’Énergie et des Mines, «à intervenir en matière de raccordement électrique, dans la formation et la vente concernant certains équipements électriques fabriqués en Algérie». Enfin, dans le domaine des mines, les experts de la Commission mixte algéro-mauritanienne ont évoqué la possibilité d’établir des études communes en matière de géologie et de patrimoine minier au regard des potentialités des deux pays dans ce domaine.

La pêche, construction navale et surveillance maritime

Réunie le 22 septembre 2022 à Alger et présidée par Hichem Sofiane Salaouatchi, ministre algérien de la Pêche et des Productions halieutiques, et Mohamed Ould Abidine Ould Mayif, ministre mauritanien des Pêches et de l’Économie maritime, la Commission technique mixte a conclu un accord permettant à l’Algérie de bénéficier de quotas de pêche dans les eaux territoriales mauritaniennes. «Cet accord a permis de franchir de grands pas dans l’élaboration du projet de coopération multilatérale dans le domaine de la pêche, de l’aquaculture et du développement de la pêche hauturière, précisant que ce partenariat concernera aussi la formation dans le domaine maritime, la construction navale, le sauvetage maritime, la production et la pisciculture», souligne le ministre algérien.

Pour rappel, l’Algérie, considérée comme l’un des principaux partenaires économiques de la Mauritanie, a enregistré une augmentation de plus de 200 % de la valeur de ses exportations au cours du premier trimestre 2021, comparativement à l’année 2020.

Source: arabnews