Algérie – Mauritanie : les accords les plus importants signés entre les deux parties

Publié dans dzairdaily.com par Mira H. le 15 septembre 2022 dans Politique Géopolitique

L’Algérie et la Mauritanie ont procédé à la signature de nombreux accords. Retrouvez, dans cette édition du 15 septembre 2022, les mémorandums les plus importants qui lient les deux parties. Dzair Daily vous livre tout, dans ce qui suit.

En effet, la 19ᵉ grande commission mixte algéro-mauritanienne s’est tenue hier, mercredi 14 septembre 2022 à Nouakchott. Cette rencontre a été effectivement couronnée par la signature de 26 accords d’entente entre l’Algérie et la Mauritanie. Ces derniers englobent, en fait, divers domaines et différents secteurs. Il s’agit là de ce que rapporte le quotidien généraliste arabophone, Ennahar.

En outre, la Mauritanie s’engage à renouveler son engagement dans le domaine de la sécurité. Elle ambitionne, à cet égard, d’étudier la possibilité de créer un comité de sécurité qui la lie à l’Algérie. En ce qui concerne la coopération frontalière, la Mauritanie a présenté ses remerciements à l’Algérie. Et ce pour les efforts qu’elle a fournis dans le parrainage de la construction solide du poste frontière de Hassi 75.

Il est à noter que ce dernier constitue le second point de bornage entre les deux susdits pays. Par ailleurs, la commission susmentionnée s’engage également à faciliter la circulation des marchandises et des voyageurs entre l’Algérie et la Mauritanie. Cela en mettant à jour l’accord de coopération administrative mutuelle, signé en 1991.

Dans le secteur de l’énergie et des mines, les deux parties, à savoir l’Algérie et la Mauritanie ont signé un mémorandum d’entente. Celui-ci consiste en les deux domaines de l’électricité et des énergies renouvelables. À cet effet, les deux pays ont exprimé leur volonté de développer la coopération dans ce domaine.

L’Algérie et la Mauritanie ont aussi signé un programme exécutif du protocole de coopération dans le secteur de la pêche. En plus d’un accord de coopération dans le domaine du transport maritime. Ainsi qu’un protocole de coopération dans le domaine agricole. C’est du moins une information que rapporte l’APS.

D’autre part, les deux partis ont, en outre, signé un projet de mémorandum d’entente dans le domaine des travaux publics. Ce projet consiste en un protocole exécutif en matière d’exonérations pour la construction d’une route reliant Tindouf (Algérie) et Zouerate (Mauritanie).

Enfin, la liste des accords bilatéraux ayant couronné cette session renferme aussi un programme exécutif de coopération dans le domaine du commerce extérieur. Ajouter à cela le projet de mémorandum d’entente dans les domaines du contrôle économique et de la répression des fraudes et la protection du consommateur. Et aussi un mémorandum d’entente dans le domaine de l’industrie pharmaceutique.

