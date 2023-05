Algérie – Mauritanie : Un exemple de bon voisinage et de coopération de bonne foi.

Par Mohamed El Abassi

La première sortie à l’étranger de M. Ahmed Attaf, à peine nommé Ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, a été réservée à la Mauritanie.

C’est dans la tradition de fraternité et de solidarité, de respect et de considération mutuels entre les deux pays, mais aussi et au-delà, de la profondeur historique et civilisationelle commune, cette visite est aussi révélatrice d’un partenariat stratégique bilatéral décidé par les deux chefs d’Etat.

Le symbolisme inhérent à ce premier voyage du ministre algérien illustré par l’accueil chaleureux de son hôte et homologue, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur, et ensuite, les audiences et les entretiens de haute qualité avec les plus hautes autorités mauritaniennes, qui lui ont fait l’honneur de le recevoir chaleureusement, sont d’un néologisme à inventer dans le jargon diplomatique usité.

C’est certainement parce que les retrouvailles algéro-mauritaniennes sont dictées par l’Histoire puisque le passé de cette relation, qui n’a pas connu un nuage d’été, augure d’un avenir tout aussi splendide que florissant dans l’intérêt des deux peuples.

La dignité des algériens et des mauritaniens sont au cœur des préoccupations et des priorités des Présidents Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani : Une communion d’esprit et une similitude de gouvernance à faire pâlir ou rougir de honte bien d’autres de leurs faux semblables aux prétentions divinement inspirantes d’une autorité spirituelle faussement héritée.

Ce qui illustre, de la manière la plus magistrale, cette relation exceptionnelle entre l’Algérie et la Mauritanie dans son expression populaire est justement cette facilité de déplacement des citoyens des deux pays sans visa, sans exclusive et sans sélection sociale, dans leur seconde patrie. Ni l’Algérie, ni la Mauritanie ne sont suspicieux de leurs ressortissants réciproques…..alors qu’un autre pays du voisinage leur monnaye un cachet contre servitude.

Ce qui confère aussi tant de quiétude et de sérénité à la relation entre l’Algérie et la Mauritanie, c’est aussi cette confiance mutuelle qui la caractérise quand il s’agit de deux pays souverains pacifiques respectant les principes de bon voisinage, avec des frontières identifiées et bornées, internationalement reconnues, sans contestation de l’une ou de l’autre partie. Et quand il arrive que des ressortissants de l’un ou de l’autre pays qui se trouveraient égarés, les gardes frontières des deux pays ne les tuent comme on a vu canardés par des drones téléguidés d’innocents bergers qui auraient, par inadvertance, franchi une tierce frontière d’un territoire sahraoui, de surcroit, sous contrôle international.

Ce qui lie les deux pays, c’est aussi une sage gouvernance qui voue le respect à la vie et à la condition humaine de ses propres citoyens car la dignité d’un algérien et d’un mauritanien est érigée au plus haut piédestal grâce à une vision partagée qui n’a d’autre devoir que de servir le peuple, en particulier les couches dans le besoin, sans forcément s’encombrer de titre à la prétention de commander des croyants vers le paradis céleste pendant qu’ils vivent l’enfer ici bas.

Source: algérie54