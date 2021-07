Algérie : Le confinement partiel reconduit dans 24 wilayas

Afin de faire face à la troisième vague de la Covid-19, qui a fait grimper le bilan quotidien des contaminations à plus de 1100 cas, le gouvernement vient de décider de durcir les mesures de confinement partiel dans 25 wilayas du pays.

Le premier ministre Aïmene Benabderrahmane a décidé, aujourd’hui, de réaménager et reconduire, de dix jours à partir de 20 juillet en cours, les mesures de confinement partiel de 23h00 jusqu’au lendemain à 04h00 de matin dans 24 wilayas.

Il s’agit des wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tizi-ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel-abbès, Constantine, Mostaganem, M’sila, Ouargla, Oran, Boumerdès, Tindouf, Tissemsilt, Tipaza et Ain Temouchent.

Le Premier ministre a également « ordonné de renforcer les mesures de prévention au niveau des marchés de ventes des véhicules d’occasion à travers l’ensemble du territoire national, des salles omnisports et les salles de sport, des maisons de jeunes et des centres culturels et de proroger la mesure d’interdiction de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial ».

El khabar