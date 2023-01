Algérie : Football et diplomatie économique, à la loyale.

Ould Sidi El Houari

Sur fond d’encouragements, au cri mythique à l’unisson « One, two, three, viva l’Algérie », des fans de l’Equipe Nationale locale dans une CHAN algérienne toute splendide d’organisation et de réparties footballistiques, la diplomatie économique n’est pas en reste, elle aussi, pour marquer des points, en déplacement à l’extérieur et dans un derby qu’elle gagne triomphalement en toute loyauté.

Si la Chan 2023 en Algérie présente un échantillon d’infrastructures et d’organisation qui la met en pôle position pour une candidature pleinement assumée à la CAN 2025, celle de l’exposition des produits spécifiques algériens à Nouakchott est de la même trempe pour imposer, malgré ses détracteurs, le « made in Algeria », comme un label reconnu et désiré sur le marché mauritanien. Le même engouement populaire au stade Nelson Mandela s’est reproduit près du palais des conférences de Nouakchott, où se tient, sous un immense chapiteau algérien immaculé, l’exposition des produits algériens.

Le parallèle n’est pas fortuit, mais il est pertinent. Il indique une ascendance de notre pays sur une certaine partie jalouse de la réussite algérienne pendant que celle-ci, sombre dans l’abime : Sa défection de la CHAN est réprimandée par la CAF et ses tentatives de nuisance de l’exposition de Nouakchott lamentablement vouées à l’échec.

On ne reconnait qu’un seul et unique sport favori du Makhzen, celui du mensonge et de la propagande par des procédés d’instrumentalisation et de corruption.

Mais il est lointain le temps du monopole et de la chasse gardée que lui faisait croire une certaine complaisance de la communauté internationale et ses relais corrompus dans certaines institutions européennes qu’ils ont salies par leur méthodes immondes.

« La caravane passe, les chiens aboient » est la réplique d’un responsable mauritanien bien au fait des méthodes tristement célèbres du Makhzen…Il n’y a pas plus vrai que cette vérité incontestable. Elle se passe de tout commentaire pendant que l’Algérie avance sereinement et sans coup fourré, justement parce qu’elle est, de bonne foi, fraternelle et sincère, en diplomatie, qu’avec un « Fair Play » sur le terrain de la diplomatie sportive. Et c’est pourquoi, elle anéantit toute velléité d’instrumentalisation et de nuisance que lui fomente le Maroc en désespoir de cause.

Un entêtement et une animosité contre l’Algérie qui se poursuivent depuis la guerre des sables de 1963 à nos jours, dans une fuite en avant suicidaire, non pas seulement du régime du Makhzen, mais dans un renoncement tout aussi cruellement méprisant du peuple marocain, innocent de l’aventurisme aveugle du Makhzen, et qui se trouve à la merci du sionisme : Un autre pan d’une honteuse trahison qui aura souillé de manière indélébile le Maroc !

Ni la propagande mensongère, ni la normalisation avec l’entité sioniste, ni les attaques personnelles, ne feront plier une Algérie forte de ses principes et de ses valeurs. Par contre, elles ne sont que davantage avilissants pour le Makhzen !

