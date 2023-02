Algérie-Colombie: Lamamra reçoit la présidente du Parlement andin.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a reçu, mardi à Alger, la présidente du Parlement andin, Mme Gloria Flores Schneider, qui effectue une visite en Algérie pour participer, en qualité d’invitée, aux travaux de la 17e Conférence de l’Union des Parlements des pays membres de l’Organisation de la Coopération islamique, selon un communiqué du ministère.

«L’entretien a porté sur les relations historiques de solidarité et de coopération entre l’Afrique et l’Amérique latine et les perspectives prometteuses de leur renforcement à la faveur des valeurs unissant les pays et les peuples des deux ensembles, forgées dans leurs luttes communes pour l’émancipation du joug colonial et qui se manifestent, aujourd’hui, dans leur soutien inconditionnel aux causes justes des peuples palestinien et sahraoui, ainsi que dans leur volonté partagée de promouvoir les principes du non-alignement pour un monde pacifique et juste», a-t-on précisé.

Dans une déclaration, Mme Schneider a indiqué que «le Parlement andin a une grande confiance en l’Algérie concernant le soutien des causes justes et des peuples luttant pour leur indépendance».

Elle a rappelé, à ce sujet, que «l’Algérie a soutenu la Colombie durant la guerre civile qu’elle a connue pendant de longues années». «La position de l’Algérie aux côtés de la Colombie est l’une des raisons pour lesquelles la Colombie soutient l’Algérie dans toutes ses positions», a-t-elle noté.

