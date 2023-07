Aissata Ba Yahya, ministre secrétaire générale du Gouvernement

BIOGRAPHIE

Date de Naissance : 25/08/1967

Situation Matrimoniale : Mariée

Nationalité : mauritanienne

Formations

2020-2022 : Master 2 en Santé publique à l’Institut Santé et Développement option suivi évaluation à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar

1996-2000 : Certificat d’études spéciales en gynécologie Obstétrique à la faculté de médecine d’Abidjan (côte d’ivoire) Mémoire de fin de spécialité : La place de l’échographie dans le diagnostic des masses pelviennes gynécologiques.

1995 :Diplôme de Docteur d’Etat en Médecine à la Faculté de Médecine d’Abidjan (côte d’ivoire) sur le sujet :Diagnostic bactériologique de la Nocardiose Pulmonaire chez le sujet séropositif (VIH+).

1987-1994: PCEM1, PCEM2, DCEM1, DCEM2, DCEM3, DCEM4, Internat et thèse de doctorat d’état à la faculté de Médecine d’Abidjan.

1986-1987 :Baccalauréat au lycée National de Nouakchott

Expériences

2022-en cours : Présidente de l’Association Mauritanienne SOS Femmes Rurales (AMSFR)

2018- 2019 : Directrice de la Santé de Base et Nutrition (DSBN), Ministère de la santé, Nouakchott, sous sa tutelle : Programme de la Santé Reproduction, Nutrition, Santé Mentale,

Direction régionaux de la santé, Programme Elargi de Vaccination,

Education pour la Santé

2009-2018 : Directrice du Centre Hospitalier Mère et Enfant de Nouakchott

Mise sur pied de l’hôpital, équipements, fonctionnement de services,

Gestion du Centre hospitalier Intégration de plusieurs services :

Unité de prise en charge des services PF UNFPA, Intégration de la drépanocytose dans les protocoles de prise en charge / Santé Sud

Unité de prise en charge médicales et chirurgicale des fistules obstétricales avec un accompagnement psycho-sociale des patients / UNFPA

Unité de prise en charge des violences faites aux femmes, accompagnement psycho-sociale, et prise en charge médicales et chirurgicale

Unité de prise en charge des fentes labio palatine, / Smile Train

Démarrage des activités d’audit des décès maternels et périnatales avec l’ASMAGO au CHME (audit de tous les décès maternels survenus dans les centres hospitaliers de Nouakchott et de l’intérieur) avec suivi des recommandations au niveau des établissements hospitaliers par l’ASMAGO.

2016-2017 : Présidente de l’Association Magrébine des Gynécologie Obstétrique

2014-2017 : Présidente de l’Association Mauritanienne des Gynécologues Obstétriques

2007–2009 : Gynécologue Obstétricienne au Centre Hospitalier National de Nouakchott, service Maternité.

2003-2007 : Présidente Fondatrice de l’Association Mauritanienne SOS Femmes Rurales (AMSFR)

Mise en place de l’association,

Identification de projets

Projets : Campagnes sur les fistules (ministère santé), sensibilisation sur les MGF, mariage des enfants et la drépanocytose, projet pare-feux (PNUD), mise en place du projet forage (Outside), coordination d’OSC de la société civile sur la SR ;

2006-2001 : Gynécologue obstétricienne en service à l’Hôpital Cheikh Zayed service maternité

Compétences médicales et autres

Prise en charge des stérilités du couple

L’échographie

La colposcopie et le dépistage du cancer du col

Le suivi et la prise en charge des grossesses à haut risque

L’informatique

Au plan Associatif : Présidente de l’association

Mauritanienne ″SOS Femme Rurale″

Membre d’honneur du collège français de gynécologie obstétrique

Langues

Arabe : très bien lu, parlé, écrit

Français : très bien lu, parlé, écrit

Anglais : niveau moyen

Peul : langue maternelle, très bien lu, parlé, écrit

Wolof : niveau moyen