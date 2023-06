Afrique: Revue de presse de l’Afrique Francophone du 09 Juin2023

Par Bamba Moussa

Cote d’Ivoire : Non inscrit sur la liste électorale provisoire- Laurent Gbagbo a fait une réclamation

Le président du Parti des peuples africains Côte d’Ivoire (Ppa-CI), Laurent Gbagbo, s’est rendu le 8 juin 2023 à la Commission électorale locale (Cel) de Cocody Angré Star 8 à l’effet de poser une réclamation, celle de son inscription sur la liste électorale. A l’issue de ce processus, Laurent Gbagbo a fait une déclaration à l’attention de la presse, rapporte une note d’information du Service de communication du Ppa-CI reçue par fratmat.info. « Je suis venu ici ce matin (le 8 juin, ndlr) pour une réclamation comme nous sommes dans la période des contentieux. Il n’y avait donc pas meilleur moment ni meilleur endroit pour m’exprimer. Les arguments que j’ai développés à la pose de ma réclamation sont de plusieurs ordres et vous en savez la raison. C’est que mon nom ne figure pas sur la liste électorale prétextant que j’ai été condamné après un procès sur le braquage de la Bceao. Je réfute avec vigueur une telle accusation », a-t-il expliqué. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Gestion de la transition- Voici la « vraie raison » de l’arrivée de la mission de la Cedeao

Une mission technique de la Cédéao (Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest) est attendue à Conakry, la semaine prochaine. Quel est l’objectif de cette visite annoncée ? Interrogée par Africaguinee.com, une source proche de l’autorité régionale basée à Abuja a fait une mise au point. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Tension socio- politique- Le F24 appelle à une marche pacifique le samedi 10 juin 2023

La plate-forme F24 vient de recevoir la notification d’interdiction de la mobilisation pacifique prévue le vendredi 9 juin 2023 à la place de la nation.La F24 prend acte de la décision. La F24 donne rendez-vous aux Sénégalais à la marche pacifique prévue le samedi 10 juin 2023 sur la VDN non interdite. Départ à 15h sous l’auto pont de Saint Lazare, arrivée école normale supérieure. Tous les Sénégalais sont conviés, drapeau du Sénégal en main, pour la restauration de l’état de droit et dire non à la troisième candidature illégale et injuste. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Secteur bancaire- Des filiales de Société Générale bientôt céder à des groupes burkinabé.

La banque française la Société Générale va céder ses filiales du Congo, de la Guinée Équatoriale de la Mauritanie et du Tchad d’ici fin 2023 au groupe Vista Bank et au groupe Coris Bank International selon un communiqué publié ce jeudi 08 juin 2023. Au terme de la signature d’accords, la banque française qui détient à 93, 5% la Société Générale Congo et à 57,2% Société Générale de Banques en Guinée Équatoriale, va céder ces filiales au groupe Vista Bank du Burkinabè Simon Tiemtoré. Elle va également céder Société Générale Mauritanie (95,5%) et Société Générale Tchad (67,8%) à Coris Bank International au Burkinabè Idrissa Nassa. «La réalisation de ces opérations, qui pourrait intervenir d’ici la fin de l’année 2023, est soumise à l’approbation des instances de gouvernance des entités, aux conditions suspensives usuelles ainsi qu’à la validation des autorités financières et réglementaires compétentes», a précisé le communiqué de Société Générale. (Source : aouga.com)

