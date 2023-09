Afrique du Sud : au moins 74 morts dont 12 enfants dans l’incendie d’un immeuble à Johannesburg.

Par CNEWS avec AFP

Publié le 31/08/2023 à 18:23 – Mis à jour le 31/08/2023 à 19:51

Un incendie touchant un immeuble de quatre étages à Johannesburg (Afrique du Sud) dans la nuit du 30 au 31 août a coûté la vie à au moins 74 personnes dont 12 enfants, selon un bilan provisoire.

Le bilan, déjà conséquent, pourrait malheureusement s’alourdir. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie a ravagé un immeuble de quatre étages à Johannesburg (Afrique du Sud). D’après les informations communiquées ce jeudi, 74 résidents ont péri dans les flammes, dont 12 enfants, et une soixantaine de personnes ont été blessées.

L’incendie a été maîtrisé et les pompiers continuaient de progresser jeudi dans l’édifice à la recherche d’éventuels survivants. «Nous avançons étage par étage», a détaillé Robert Mulaudzi, le porte-parole de gestion des urgences de la ville à la chaîne ENCA. Ce dernier a précisé que les blessés, dont certains ont inhalé de la fumée, ont été transportés vers des hôpitaux pour y être soignés.

«C’est un triste jour pour la ville de Johannesburg… En plus de vingt ans de service, je n’ai jamais rencontré quelque chose de pareil. Beaucoup de gens ont pu être piégés à l’intérieur quand l’incendie s’est déclaré», a ajouté Robert Mulaudzi.

Sur place, la police a bouclé le bâtiment et les secours s’affairent pour sortir les corps calcinés de l’immeuble, entreposés dans la rue sous des draps ou des couvertures. Les légistes ont retrouvé les dépouilles de 24 femmes et 40 hommes, tandis que dix autres «restent indéterminées car le degré de calcination ne permet pas de reconnaître le sexe», selon le chef des services médico-légaux de la province de Gauteng, Thembalethu Mpahlaza.

Il a déploré la présence de «douze enfants […] parmi les 74 corps dénombrés». La dépouille d’un bambin de moins de deux ans a notamment été identifiée.

UN INCENDIE POTENTIELLEMENT LIÉ À UNE BOUGIE

La cause du drame n’a pas été déterminée pour le moment. Pour expliquer le départ de feu, les autorités privilégient la piste d’une bougie allumée par l’un des résidents, selon Mgcini Tshwaku, un membre du comité du maire de la ville en charge de la sécurité publique.

Ce dernier a ajouté que cet immeuble rouge et blanc, situé dans une zone défavorisée de la ville, était occupé de façon informelle. En juin dernier, deux enfants de 10 ans enfermés dans un appartement avaient déjà perdu la vie après un incendie ayant touché un immeuble délabré à Johannesburg.

Qualifié d’«immense tragédie» par le président Cyril Ramaphosa, le sinistre survenu dans la nuit de mercredi à jeudi se classe parmi les incendies d’immeubles les plus meurtriers au monde au cours des vingt dernières années. Son bilan dépasse notamment celui de l’incendie de la Grenfell Tower, qui avait fait 72 morts en juin 2017 à Londres.

