Africonnect : Gazoduc Maroc-Nigeria, vers une indépendance énergétique ?

Le mégaprojet de gazoduc au Nigeria et au Maroc, destinés à traverser plus d’une douzaine de pays d’Afrique de l’Ouest, prend forme.

Un protocole d’accord confirmant la réalisation de ce projet a été signé pour rappel à Rabat le 15 septembre.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence des représentants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Sédiko Douka, commissaire nigérian aux infrastructures, à l’énergie et à la numérisation, et Mallam Mele Kolo Kyari, président et directeur général de la Nigerian National Oil Company. « NNPC » et Amina Benkhadra, directrice générale de l’Office national marocain des mines d’hydrocarbures (ONHYM).

Chez Africonnect, Samantha Ramsamy accueille Hassana Mbeirick, experte du secteur pétrolier et consultante internationale. Il parlera des projets de gazoducs au Nigeria et au Maroc au cours de l’émission.

Cliquez sur le lien pour visualiser la vidéo : Africonnect : Gazoduc Maroc-Nigeria, vers une indépendance énergétique ?