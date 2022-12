Affligés par le décès de Ahmed Hamza.

» La connaissance de l’Heure est auprès d’Allah; et c’est Lui qui fait tomber la pluie salvatrice; et Il sait ce qu’il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu’il acquerra demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes Allah est Omniscient et Parfaitement Connaisseur » Sadagha Allahou El Athim.

Affligés par le décès de Ahmed Hamza, l’ancien Président de la Commission urbaine de Nouakchott et le président de l’alliance française en Mauritanie, homme politique et acteur économique; Ahmed Ould Bettar ainsi que l’ensemble du personnel de Rapide info présentent à la famille du défunt leurs plus sincères condoléances et l’assurent, en cette douloureuse circonstance, de leur profonde sympathie.

Puisse Allah Tout-Puissant Accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.