Africités : remise des prix de membre honoraire de CGLU Afrique, Ahmed Hamza honoré

Après le dialogue entre les anciens chefs d État et les jeunes leaders, une cérémonie de remise des prix de membre honoraire de CGLU Afrique a été organisée, au cours de laquelle les deux anciens chefs d État ont remis leurs attributs de membre honoraire aux nominés dans les 5 collèges des membres honoraires de CGLU Afrique, à savoir le collège des anciens Maires et dirigeants des collectivités territoriales, le collège des universitaires, le collège du secteur privé et le collège des partenaires de CGLU, à l exclusion du collège des anciens chefs d État.

Les membres suivants ont reçu leurs attributs de membre honoraire des mains du Président Chissano et du Président Faure :

Collège des anciens Maires et Leaders des collectivités territoriales d Afrique Mme Rose Christiane OssoukaRaponda, ancienne Maire de Libreville, et actuelle Premier Ministre du Gabon ; Mme Célestine Ketcha Courtès, ancienne Maire de Bagangte, Cameroun, et ancienne Présidente du REFELA, Ministre de l Urbanisme et de l Habitat, Cameroun ; M. Jeannot Ahoussou Kouadio, Président du Sénat, Côte d Ivoire ;

M. Daby Diagne, ancien Maire de Louga, Sénégal, et ancien Président de l`Organisation mondiale des Villes Unies ;

M. Hugues Ngouélondélé, ancien Maire de Brazzaville, Congo, et ancien Président de CGLU Afrique ;

M. Tarayia Ole Kores, ancienne présidente de l’Association municipale du Kenya, ALGAK, et ancienne présidente de CGLU Afrique.

Ancien Maire de Dakar, Sénégal et ancien Président de CGLU Afrique, Khalifa Sall.

Mpho Moruakgomo, ancien président de l’Association municipale du Botswana (BALA) et ancien vice-président de CGLU Afrique.

Tabo Magnoni, ancien maire de Magaun, Afrique du Sud, ancien président de l’Association sud-africaine des gouvernements locaux de SALGA et ancien vice-président de CGLU Afrique.

Maire de Maputo, Mozambique, ancien vice-président de l’Afrique, Eneas Comish.

M. Ahmed Hamza, ancien maire de Nouakchott en Mauritanie et ancien vice-président de CGLU Afrique dans la région Afrique du Nord.

Ancien maire de Rabat au Maroc et ancien vice-président de CGLU Afrique, Omar Bharawi. , Lorsque

Simon Compaoré, ancien maire de Ouagadougou et ancien membre du comité exécutif de CGLU Afrique. Université universitaire

Ancien doyen de géographie, Université d’Ibadan, Nigéria, professeur Akinrawon Mabognje

Collège du secteur privé

Créatrice de mode nigérienne Seidnaly Aphadi

Catégorie Partenaire de CGLU Afrique

