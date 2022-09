Adrar/Alerte : Les risques de rupture du barrage de Oued Seguelil sont grands!!!

Ces derniers jours une grande controverse concernant les fuites d’eau émanant du barrage Oued Seguelil fait , à Nouakchott et à Atar, la Une des réseaux sociaux et palabres dans les salons et marchés .

Pour le maire de Ain Ehel Taya,(audio-vidéo publié avant hier) la société réalisatrice de l’ouvrage et les autorités du pays, les craintes que les fuites endommagent le barrage ne sont pas à craindre.

Pour les populations locales , via leurs notables (audio vidéo partagé hier) , parfaits connaisseurs de la topographie, durabilité de terrain et historique des intempéries,les risques de rupture du barrage sont – au contraire – trés grands.

Aux fins d’appréhender la gravité de ce que pourrait être demain, la rupture (Dieu nous en garde) du barrage, il importe de savoir ce qui suit :

Deux fuites d’eau sont actuellement constatées au niveau du barrage de Oued Seguelil :

L’une s’éjecte du flanc de la paroi montagneuse nord, sur laquelle le mur du barrage s’adosse. Elle est distante de 1à 2 metres de ce mur et son jet déverse au pied dorsal du barrage.

La deuxième récente -celle là-est visible au beau milieu du mur principal du barrage. Son ouverture, débit et étalage restreints au départ, s’amplifient jour après jour.

Dans les deux cas de figure, les matériaux constituant le flanc de la montagne et l’ossature en béton du barrage (agrégats de sable,pierrailles, argile, poussière de ciment etc) sont destructibles par l’érosion.

Or, tout le monde sait que les differentes causes de rupture des barrages -de par le monde- sont le fait, soit de :

L’érosion interne, qui concerne surtout les barrages en terre ;

La rupture d’un appui, s’il s’agit de barrages-voûtes (cas du Oued Seguelil);

La submersion de l’ouvrage, provoquée par exemple par une élévation anormale du plan d’eau ;

Mais aussi, la négligence, une surveillance et un entretien insuffisants, peuvent également conduire à des accidents.

Ces differentes causes paraissent s’accumuler actuellement au niveau du barrage de Oued Seguelil.

Aussi, les craintes des vétérans et notables de Oued Seguelil semblent plus raisonnables car – comme vu ailleurs, une fuite d’eau , si infime soit elle , continuerait – sous l’effet de l’érosion – à s’amplifier indéfiniment, au cours de l’évolution du temps (voir graphique), jusqu’à ce que la structure qui la maintient se désagrége d’elle -même.

Ce cas est arrivé dans plusieurs barrages de tout type , dans différents pays (Brésil, Italie,Chine, Yemen, Espagne , Egypte, Angleterre etc) , provoquant des catastrophes qui entrainent de graves conséquences humaines, environnementales et techniques.

Les autorités mauritaniennes se doivent de prendre le devant des événements, en ce qui ce qui concerne le barrage de Oued Seguelil et autres œuvres similaires, avant que cela ne soit trop tard.

