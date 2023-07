Accointances Maroc- entité sioniste : L’Algérie dénonce l’alliance de colonisateurs

Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger a dénoncé, ce jeudi dans un communiqué rendu public, la propension du Maroc à se réjouir d’une reconnaissance, par l’entité sioniste de sa “prétendue” souveraineté sur le territoire du Sahara occidental.

Pour la diplomatie algérienne, ce n’est, à vrai dire, qu’une alliance de deux colonisateurs et leur volonté conjointe de violer la législation. internationale et denier au peuple palestinien d’édifier un État avec Qods comme capitale et le peuple sahraoui à la détermination de son sort.

“Cet acte, qui émane d’une autorité d’occupation au registre noir en matière de violation de la législation et de la légalité internationales, constitue une autre étape dans la série de manœuvres et de la politique de fuite en avant, de l’occupant marocain” a souligné la même source.

Elle a relevé que cette ultime démarche conjointe aux occupants marocain et sioniste est “un deal flagrant, qui ne pourra, en aucun cas, conférer une légitimité à l’occupation des territoires sahraouis ou attenter au droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l’autodétermination, conformément aux décisions du Conseil de sécurité et aux résolutions des Nations-Unies et de l’Union africaine ».

S. B.

lapatrienews