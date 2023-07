Sahara Occidental : Une déclaration de reconnaissance sans impact sur son statut définitif

La déclaration de reconnaissance de la présumée « souveraineté marocaine » du Sahara Occidental par l’entité sioniste n’est, ni plus, ni moins, que le résultat d’un deal dans lequel le Maroc se leurre car seul un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui est à même, du point de vue du droit international, de la légalité et de la doctrine de l’ONU inaliénables, imprescriptibles, non négociables et irrévocables, de définir le statut définitif du Sahara Occidental.

Un air de déjà vu quand l’ancien président Trump s’était épanché par un Tweet pour forcer, dans le sens de la thèse marocaine et contre une honteuse normalisation maroco-sioniste, mais sans résultat, un verdict qui relève du droit des peuples à l’autodétermination. Trump est parti relégué dans la préhistoire sans que son malheureux tweet ne lui survive.

Tel est le scénario de cette décision de l’Etat hébreux qui, par un calcul machiavélique, obéit à une double manœuvre :

– Donner l’impression de satisfaire les désidératas du makhzen pour s’implanter profondément et de manière irréversible dans un Maroc voué à la vassalité ;

– Faire diversion quant à la mauvaise passe politique que traverse son premier ministre, Netanyahou.

Tel-Aviv tout autant que Rabat savent que cette proclamation ne changera rien au statut du Sahara Occidental mais une collusion tactique l’a voulue surtout que l’autre soutien hameçonné et piégé, Pedro Sanchez, est dans un coma politique finissant et une mort imminente.

Il fallait donc au Makhzen de remplacer, au plus vite, le « Pédrito » par le « Nétnanyouyou », un joker par un autre pour une autre partie perdante. Cependant, celui-ci a plus à se dédouaner de son oppression et sa colonisation et de sa politique de judaïsation en Palestine qu’il ne lui coute rien, en terme de crédibilité ou d’anathème de la communauté internationale, elle confirme sa nature hors la loi et sa rébellion contre le conseil de sécurité, de faire une déclaration de complaisance pro-marocaine.

Les attentes de l’entité sioniste à travers ce geste coûteront cher au Makhzen qui devra désormais se courber bien plus platement, à son tour, et au peuple marocain qui va devoir davantage perdre de sa dignité et faire front à deux systèmes policiers hors la loi d’oppression, unis dans le déni des droits de l’homme et tous les autres droits.

Quand un voleur accepte de témoigner en faveur d’un autre voleur pour dire que le territoire que ce dernier a volé lui a toujours appartenu, que vaut pareil témoignage de pareil témoin ?

Mohamed El-Abassi, ex-diplomate

