Accident tragique à sikolo : les propriétaires des deux bus placés en garde à vue ; ils sont poursuivis pour…

Suite à l’accident tragique survenu à Kaffrine et qui a fait 40 morts et plusieurs blessés, les propriétaires des deux bus sont placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui, abandon d’un véhicule à un tiers non titulaire du permis de conduire de catégorie D (requis pour la conduite d’un bus de transport), défaut d’assurance pour l’un et de pneumatiques défectueux pour l’autre.

Actusen.sn