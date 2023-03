A Lomé, un séminaire international du Centre régional d’assistance technique du FMI.

Le Togo accueille cette semaine, un séminaire international de cinq jours, initié par le Centre régional d’assistance technique du Fonds monétaire international pour l’Afrique de l’Ouest (AFRITAC de l’Ouest) sur le thème « Renforcement de l’intégration de la gestion de la dette et de la gestion de la trésorerie ».

La rencontre, qui se déroule à l’Hôtel 2 février à Lomé, réunit des experts venus des pays de l’UEMOA, ainsi que de la Guinée et de la Mauritanie. On compte notamment des cadres des services chargés de la gestion de la dette et de la gestion de la trésorerie des dix pays couverts par l’AFRITAC de l’Ouest.

La rencontre s’est ouverte ce lundi 13 mars 2023 sous l’égide du ministère en charge de l’économie et des finances, représenté par Akou Mawussé Afidenyigba, en présence du représentant résident du FMI au Togo, Maximilien Kaffo.

« Le séminaire qui débute aujourd’hui, a pour objectif principal de vous sensibiliser, vous présenter et vous fournir une formation pratique visant à renforcer vos connaissances sur l’importance de l’intégration de la gestion de la dette avec la gestion de la trésorerie et les actions qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer cette intégration », indique la représentante du ministère en charge des finances.

De son côté, Maximilien Kaffo a souligné que les travaux avaient pour but de renforcer les capacités des pays de la région dans les domaines de la gestion de la dette publique et de la gestion de la trésorerie.

Pour rappel, l’AFRITAC de l’Ouest est une initiative du Fonds monétaire international pour renforcer l’assistance technique aux pays de la sous-région (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo). La structure a été mise sur pied en 2003 à Bamako et son siège a été transféré à Abidjan (Côte d’Ivoire) au milieu de l’année 2012.

Ayi Renaud Dossavi

Source: news.alome