À l’adresse des partis mauritaniens : demande d’adhésion

Il y a une décennie, j’avais fermé une parenthèse politique et pour causes les conditions n’étaient pas dûment bien remplies.

Présentement, je cherche à adhérer dans un parti qui dans l’exercice de ses activités, respecte les principes et les dispositions de notre Constitution.

Un parti qui préserve l’indépendance et la sécurité du pays, qui protège l’unité nationale et qui ne discrimine pas entre les citoyens.

Il doit:

-respecter les fondements de la démocratie, le pluralisme politique, la liberté d’expression et d’opinion.

-permettre l’égalité des chances pour les citoyens lorsqu’ils assument des responsabilités ou y participent.

-préserver l’impartialité des établissements publics dans l’exercice de leurs fonctions.

Il ne doit pas:

-être affilié à un parti non-mauritanien ou à une activité partisane directe basée sur des ordres ou des directives d’un pays ou d’un parti étranger (panafricanisme, arabisme, nassérisme, baasisme, islamisme, etc.).

-recourir à la violence ou à l’incitation à la violence sous toutes ses formes et s’abstenir de constituer des organisations militaires ou paramilitaires.

-Il doit garantir les possibilités de participation effective de ses affiliés à la gestion et observer les principes de bonne gouvernance, de transparence, de responsabilité et de rigueur.

Je cherche un parti qui peut garantir le droit de ses affiliés, aux femmes et aux jeunes d’y assumer des postes de direction, d’autonomiser les personnes handicapées et d’investir son énergie au service de ses objectifs .

Pour y postuler, il faut impérativement remplir toutes ces conditions énumérées ci-dessus.

#partis #Mauritaniens #politique #Élections2022