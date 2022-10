À bout de souffle par Ahmed Ould Bettar

Un endettement extrêmement élevé qui a augmenté rapidement entre 2013 et 2019, combiné à deux années de crises sanitaires et au conflit russo-ukrainien, a mis fin au modèle économique mauritanien qui était déjà dans un état critique, est à bout de souffle.

Face à cette situation, le gouvernement s’engage dans une réforme économique, à commencer par des plans de relance basés sur les secteurs traditionnels comme l’agriculture ou l’élevage ; et le développement des énergies renouvelables, d’importants efforts politiques, et enfin la diversification des secteurs économiques. Dans cette transition économique, la Mauritanie est particulièrement dépendante du gaz naturel.

Dans l’intervalle, les autorités mènent des actions intersectorielles pour poursuivre les plans d’adaptation aux inondations et soutenir les filets sociaux.

À la fin de l’année, le gouvernement a procédé à un audit fiscal. Les exigences gouvernementales ont été revues à la baisse, mais l’orientation des investissements reste à la hausse.

