6 446 personnes ont demandé l’asile aux îles Canaries en 2022, soit 17 % de plus

Le CEAR avertit que des milliers de personnes ne peuvent pas demander l’asile parce qu’elles n’ont pas de rendez-vous, les laissant dans « une situation alarmante de manque de protection.

La Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR) a averti qu’en 2022, le nombre de personnes ayant demandé l’asile aux îles Canaries avait augmenté de 17 % , passant à 6 446. Les îles Canaries sont la cinquième communauté autonome avec le plus de demandes de protection internationale, la majorité des personnes venant du Venezuela, de Colombie, du Maroc, du Sénégal, du Mali et de Côte d’Ivoire.

Juan Carlos Lorenzo, coordinateur territorial du CEAR, a rappelé qu’un total de 118 842 personnes ont demandé l’asile en Espagne l’année dernière, dont 6 446 l’ont demandé aux îles Canaries, sans compter les « milliers qui sont rendus invisibles » car ils ne peuvent pas accéder a un rendez-vous. Pendant encore une année, c’était le troisième pays européen avec le plus de demandes, seulement derrière l’Allemagne et la France, et le troisième en partant du bas en termes de résolutions favorables avec 16,5 %, seulement devant Malte et Chypre, loin derrière la moyenne européenne de 38 %.

Parmi les demandeurs, « des centaines ont dû risquer leur vie dans la mer ou dans des sauts de clôture comme ceux qui ont déclenché la tragédie de Melilla« , raison pour laquelle le CEAR a demandé aux partis politiques de garantir en priorité l’accès à la procédure d’asile en toute légalité et en toute sécurité, par le biais des ambassades et les consulats, conformément à l’article 38 de la loi sur l’asile. En outre, il propose d’autres mesures telles que la délivrance de visas humanitaires, l’approbation d’un « programme de réinstallation ambitieux et permanent » et l’assouplissement des conditions de regroupement familial pour éviter que les réfugiés « ne soient contraints de se mettre entre les mains de trafiquants » . .

Dans la présentation de son « XXIe rapport annuel : La situation des réfugiés en Espagne et en Europe », l’entité a appelé à un pacte social et politique qui protège le droit d’asile contre les « attaques continues qu’il a subies ces dernières années ».

«Les sérieux obstacles qui sont imposés pour accéder à la procédure d’asile , obtenir une nomination ou les critères restrictifs des autorités pour rejeter systématiquement les résolutions des personnes qui ont fui des pays en conflits inachevés comme la Colombie sont un échantillon des défis en suspens qu’il doit être résolu de toute urgence », a-t-il dénoncé. L’Espagne « doit mieux protéger les personnes contraintes de fuir leur pays ». À l’heure actuelle, il y a 146 000 demandes non résolues , la majorité provenant du Venezuela et qui ne peuvent être autorisées en raison de l’incertitude et des difficultés que cela apporte à ces personnes.

« Aux îles Canaries, nous avons constaté l’ impact de la géopolitique , non seulement sur la route canarienne et sur le système d’accueil des demandeurs d’asile, mais aussi sur les relations entre l’Espagne et le Maroc. » Les accords signés par l’Union européenne avec des pays comme le Sénégal, la Mauritanie ou le Niger pour le contrôle migratoire ont fait que, malgré le fait que « la situation de violation des droits sur le continent africain n’a pas diminué, le nombre de personnes qui ont Ils arrivent dans les îles Canaries. Malgré cela, aux îles Canaries, il y a » une augmentation des arrivées de personnes pendant les mois d’été et d’automne, en particulier les personnes d’origine subsaharienne, parmi lesquelles la présence des femmes augmente ».

Dans l’ensemble national, il a averti que les données sur la protection internationale offertes par les niveaux officiels « ne sont pas réelles », car elles n’incluent pas qu’entre 70 000 et 80 000 réfugiés n’accèdent pas au système en attente d’un rendez-vous pour demander une protection dans le pays.

En ce sens, ils ont dénoncé que le temps d’attente moyen pour formaliser cette démarche, qui par la loi doit être comprise entre 3 et 6 jours, ne descend pas en dessous de six mois .

37 propositions

Le CEAR a préparé un document avec 37 propositions qu’ils ont envoyées aux partis qui se présentent aux prochaines élections générales du 23 juillet et dans lequel ils demandent, entre autres, une « unification des pouvoirs » en matière d’immigration au sein du gouvernement, et qu’ils dépendent de la Présidence pour que cet accueil soit « étroitement coordonné » et qu’il se fasse « avec qualité » dans l’accès. « Nous pensons que cela peut se faire », a déclaré le directeur général de l’entité, qui a précisé que cela se faisait déjà de cette manière dans d’autres pays.

L’ONG appelle également à « transformer le récit de la haine » qui se multiplie en Espagne et surtout dans un contexte d’élections, qui utilise « les migrants et les réfugiés pour faire tomber la partie adverse ». En fait, Galán a exhorté à parvenir à « un pacte social et politique pour la migration et l’asile » et reconnaît que la présidence espagnole du Conseil de l’UE dans les mois à venir devrait être l’occasion de faire avancer le pacte européen sur la migration et l’asile.

Muñoz a rappelé que ce texte devrait être prêt avant mai 2024, à la fin de la législature en Europe, et il estime que les accords conclus jusqu’à présent ne garantissent pas une répartition équitable des réfugiés entre les États de l’UE et ne soulagent pas la pression des pays frontaliers.

Hamed, une autre histoire effrayante de la Route des Canaries

La présentation du rapport annuel du CEAR a comporté l’intervention de Hamed Samoura, un jeune malien qui, étant mineur, a décidé de quitter son pays en raison du conflit armé que vit sa population depuis plus de dix ans. Près de trois ans se sont écoulés depuis leur arrivée sur les îles mais ils n’oublient pas la peur qu’ils ont éprouvée sur leur route migratoire , notamment la nuit où ils ont perdu leur emplacement .

Heureusement, il est arrivé au port d’Arguineguín et après avoir traversé divers centres pour mineurs, il vit maintenant dans un appartement géré par CEAR. Depuis son arrivée, il s’est concentré sur l’étude de l’espagnol afin que la barrière de la langue ne l’empêche pas de pouvoir se former jusqu’à ce qu’il obtienne le titre d’enseignement secondaire obligatoire et un programme professionnel de base en entretien de véhicules avec des pratiques de mécanique dans une entreprise de machinerie lourde. Mais il veut continuer ses études pour avoir plus de possibilités de travailler.

Hamed, malgré le fait que sa famille lui manque, a avoué être « chanceux » et se souvient qu’il y a beaucoup d’autres garçons qui n’ont pas eu la même chance que lui, lorsqu’ils ont été accueillis une fois qu’ils ont atteint l’âge de la majorité. Concernant sa situation juridique, il bénéficie déjà de la protection subsidiaire et d’un permis de séjour et de travail.

