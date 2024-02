37e Sommet de l’UA : le président de l’Union Africaine préside la séance de clôture.

Hier, dimanche soir à Addis-Abeba, Son Excellence le président de la République, le président périodique de l’Union Africaine, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a présidé la séance de clôture de la 37e session Ordinaire de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union Africaine, dont les travaux se sont poursuivis jusqu’aux premières heures du lundi matin, où Son Excellence a annoncé d’ailleurs la conclusion réussie de la session dans un important discours.

Cette session, au cours de laquelle notre pays a reçu la présidence tournante de l’Union africaine de la République fraternelle des Comores, s’est déroulée sous le thème sous le thème : « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle : construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie et pertinent pour l’Afrique ».

Les travaux de cette session ont été témoins des discussions autour de nombreuses questions internationales et régionales, en particulier a question palestinienne, l’évolution de la situation sécuritaire sur le continent africain, ainsi que la réforme institutionnelle des organes de l’Union africaine et la mise en œuvre de l’Agenda 2063 pour le développement.