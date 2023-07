34 personnes sont mortes et 12 blessées, dans un terrible accident à Tamanrasset

Trente-quatre personnes ont été tuées et 12 blessées lorsqu’un véhicule utilitaire est entré en collision avec un bus de passagers dans la région de Tamanrasset, le plus au sud de l’Algérie. Douze personnes ont également été blessées dans l’incident, a annoncé mercredi la protection civile algérienne. Elle a expliqué que l’incident s’est produit après « qu’une camionnette de tourisme est entrée en collision avec une voiture, qui a ensuite pris feu », notant que « 34 victimes sont mortes des suites de leurs brûlures ».