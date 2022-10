Réunion préparatoire des MAE-

31e sommet arabe : poursuite des travaux de la réunion préparatoire des MAE

Les travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes, en prévision de la 31e session du sommet arabe les 1er et 2 novembre, se poursuivent dimanche à Alger, pour le deuxième et dernier jour. La reprise des travaux au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal doit avoir lieu à partir de midi. Au premier jour de la réunion, l’Algérie a pris la présidence du sommet arabe au niveau du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a pris la présidence de la session, succédant au ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, dont le pays a présidé la 30e session du Sommet arabe. Samedi, les participants aux travaux de la réunion des MAE, ont appelé à Alger à faire du Sommet arabe qu’abrite Alger, « un rendez-vous pour engager une action décisive permettant d’unifier les positions arabes et permettre au monde arabe de retrouver la stabilité ».

Source: lexpressiondz.com