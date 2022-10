Le MAE reçoit séparément ses homologues algérien et qatari

Le MAE reçoit séparément ses homologues algérien et qatari

Le MAE reçoit séparément ses homologues algérien et qatari.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a rencontré, samedi à Alger, M. Ramtane Lamamra, ministre algérien des affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’extérieur, et ce en marge de la réunion des ministres arabes des affaires étrangères préparant le sommet arabe.

A cette occasion, les deux ministres ont passé en revue les solides relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et les moyens susceptibles de les renforcer ainsi que la préparation en cours du sommet arabe.

A noter que ces relations ont connu un nouvel élan au terme des travaux de la 19ème grande commission mixte algéro-mauritanienne qui s’est tenue en septembre dernier à Nouakchott, sous la présidence des premiers ministres des deux pays, l’Algérien Aimene Benabderrahmane et le Mauritanien Mohamed Ould Bilal Messoud. Les travaux de cette rencontre ont été couronnés, pour rappel par la signature de 26 accords englobant plusieurs secteurs.

Le MAE reçoit le ministre d’Etat Qatari des affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, a rencontré, samedi à Alger, en marge de la réunion des ministres arabes des affaires étrangères, M. Soultane Ben Saad El Mirikhi, ministre d’Etat Qatari des affaires étrangères.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux ministres de passer en revue les relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays et les moyens susceptibles de les renforcer dans l’intérêt des deux peuples frères.

La Mauritanie a annoncé pour rappel en mars 2021 avoir renoué ses relations diplomatiques avec le Qatar,lesquelles étaient rompues suite d’une crise entre Doha et ses voisins.

Les deux rencontres se sont déroulées en présence de MM. Weddady Sidi Haiba, ambassadeur de Mauritanie en Algérie, Sidi Mohamed Mohamed Abdallahi, ambassadeur de Mauritanie en Egypte, délégué permanent auprès de la Ligue des Etats arabes, Hasni ould Lefghih, ambassadeur chargé de mission au cabinet du ministre et Mohamed Lemine Moulaye Ely, ambassadeur, directeur général de la coopération multilatérale au ministère.