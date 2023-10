25-26 octobre 2023 : Atelier Initiative Fleuve Sénégal, concertation, partages d’expériences et ateliers de réflexion.

Les 25 et 26 octobre 2023, le Groupe initiatives a participé à l’atelier Initiative Fleuve Sénégal (IFS) tenu à Africa Rice de Saint-Louis du Sénégal aux côtés de ADOS, pS-Eau, l’agence de l’eau, grdr,Gret.

Les acteurs du Bassin du Fleuve Sénégal (BFS) étaient rassemblés autour de la thématique : « Comment mettre en œuvre une dynamique territoriale du GIRE sur le bassin du fleuve Sénégal (BFS) ».Concertation, partagée d’expériences et ateliers de réflexion ».

La rencontre de l’atelier Initiative Fleuve Sénégal a fait l’objet de plusieurs interventions de la part des partenaires, des participants et des représentants d’Ong. Et, dans les ateliers ont été fixés les objectifs de Saint-Louis : échanger des expériences vécues, partager des savoirs et des savoir-faire sur la GIRE, apprendre et discuter et discuter des orientations et des projets (OMVS, RMVFS, SOGED,… et promouvoir des pratiques et méthodes efficaces en matière de gestion de l’eau et des sols.

Les participants ont insisté sur le renforcement des capacités des collectivités territoriales, des acteurs publics (ARD/ Communes, départements) et de valoriser les actions en cherchant à mettre en place un co-partage des initiatives par les acteurs locaux. Du fait que la question de la territorialisation des politiques est cruciale, elle a été au centre des discussions.

A l’ouverture de l’atelier, le maire de la commune de Rosso et président de l’Association Mauritanienne des communes du Sud, M. Bamba Daramane, a présenté une communication dans laquelle, il a été question d’un plaidoyer à l’endroit de l’OMVS, de l’association des maires du bassin du fleuve Sénégal et l’Organisation Initiative Fleuve Sénégal afin que l’AMCS soit prise en compte dans le domaine en question.

Il a souligné aussi que les communes de l’AMCS doivent être impliquées dans les différents rencontres et de bénéficier des financements pour une meilleure gestion des eaux.

Plusieurs dizaines de participants dont les maires des communes de Rosso, Boghé, Kaédi, Tokomadji, Gouraye, Djeol et J’drel Mohgen. On note aussi la participation de président de l’ONG Banlieues du Monde Mauritanie et coordinateur national de l’AMCS, l’Expert Niang Ibrahima.

Pour rappel, les travaux de l’Atelier de Saint-Louis a été bouclé par un certain nombre de recommandations dont une prise de conscience collective pour la bonne gestion des ouvrages et des orientations. C’était l’occasion pour les maires des communes ayant pris part à l’atelier de remercier leurs partenaires pour l’appui financier et technique dans la réalisation des projets au profit des populations.

Les principes essentiels de la GIRE sont les suivants :

• L’eau douce est une ressource limitée et vulnérable, indispensable à la vie, au développement et à l’environnement ;

• Le développement et la gestion de l’eau devraient être fondés sur une approche participative et un dialogue multi-acteurs, impliquant usagers, planificateurs et décideurs à tous les niveaux ;

• Les femmes sont au cœur des processus d’approvisionnement, de gestion et de préservation de l’eau ;

• Pour tous ses différents usages, souvent antagonistes ou concurrents, l’eau a une dimension économique, c’est pourquoi, elle doit être considérée aussi bien comme un bien économique que social mais également commun ;

• Pour un accès universel et sécurisé à l’eau et ’assainissement : la GIRE comme solution (permet d’évoluer des OMD vers les ODD par intégration de la GIRE dans l’ODD6).

Cette rencontre faisait suite à l’atelier de formation et de sensibilisation des acteurs locaux sur la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), tenu le 26 juillet dernier à Saint-Louis. Il s’ajoute au premier atelier sous-régional organisé les 12, 13 et 14 octobre 2021 à Bakel (Sénégal) autour du thème : Enjeux et défis sur le bassin du fleuve Sénégal : Définissons, partageons et faisons connaître nos priorités d’actions et a permis de poursuivre et approfondir la dynamique enclenchée à Bakel.

A Rosso Mauritanie, il a été question de poursuivre la mobilisation des acteurs du BSF (OMVS/SOGED, Réseau des Maires du Bassin du Fleuve Sénégal, IFS), de partager le suivi des plans stratégiques des principaux acteurs et les bonnes pratiques autour de la thématique de la GIRE, et d’accentuer le plaidoyer en faveur du BFS. Les collectivités territoriales, les services techniques déconcentrés, les agences et institutions publiques, des agences de l’eau, la société civile étaient également présents.

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre des actions et recommandations issues de l’atelier, il est prévu la mise en place de dispositifs de concertation et l’organisation d’ateliers sous-régionaux en 2023 et 2024.

Synthèse Aboubakrine Sidi

Source: Futureafrique