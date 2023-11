13 personnes avaient été tuées dans une explosion.

Des responsables du Hamas ont déclaré que 13 personnes avaient été tuées dans une explosion à l’extérieur de l’hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza.

Au moins 13 personnes ont été tuées dans une explosion à l’extérieur du plus grand hôpital de la ville de Gaza, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

BBC Verify a examiné des vidéos graphiques montrant des personnes grièvement blessées et peut-être mortes gisant à l’extérieur de l’hôpital.

L’armée israélienne a confirmé avoir heurté une ambulance qui, selon elle, était utilisée par des membres du Hamas.

On ne sait pas où la frappe aérienne a eu lieu.

« Un avion de Tsahal a frappé une ambulance identifiée par la force comme étant utilisée par une cellule terroriste du Hamas à proximité immédiate de leur position dans une zone de combat », a indiqué le communiqué.

Il a déclaré qu’un certain nombre de combattants du Hamas avaient été tués et a accusé le Hamas de transférer des combattants et des armes dans des ambulances, bien qu’aucune preuve de cela n’ait été fournie jusqu’à présent.

« Nous soulignons que cette région est une zone de guerre. Les civils de la région ont été invités à plusieurs reprises à se retirer vers le sud pour leur sécurité personnelle », ajoute le communiqué. p>

BBC Verify a examiné trois vidéos – dont une assez graphique – et a découvert qu’elles avaient été filmées à l’extérieur d’Al-Shifa et mises en ligne vendredi après-midi.

< p class= " ssrcss-1q0x1qg-Paragraph e1jhz7w10 " > Dans une vidéo, des personnes sont filmées allongées dans des mares de sang sur la route à côté de véhicules – certaines grièvement blessées et d’autres immobiles.

Dans les fragments que nous avons vus jusqu’à présent, aucun cratère n’est visible et aucun fragment ou éclat d’obus n’est visible. L’avant d’une ambulance est endommagé et certaines voitures sur la route ont des vitres brisées.

Un communiqué de l’administration d’État du Hamas a déclaré que les forces israéliennes ont attaqué « une escorte d’ambulances qui transportait les blessés » de l’hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza, à Rafah, dans le sud.

Le ministère égyptien de la Santé a déclaré que seuls 17 Palestiniens blessés avaient été évacués vendredi pour être soignés vers des installations médicales égyptiennes, au lieu des 28 initialement prévus en raison des « événements » d’Al-Shifa.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé s’est déclaré « complètement choqué » par l’explosion d’Al-Shifa.

« Nous le répétons : les patients, le personnel soignant, les équipements et les véhicules d’urgence doivent être protégés à tout moment. Toujours », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X.

Bisan Ouda, un cinéaste palestinien, était présent lorsque l’offensive a eu lieu.

« Certaines personnes ont perdu leurs jambes, leurs mains, des gens essayaient de porter des blessures », a-t-elle déclaré à la BBC. « Les gens pleuraient, essayaient de se retrouver ».

En plus des patients d’Al-Shifa, des milliers d’autres personnes y trouvent refuge contre les frappes aériennes israéliennes.

Mme Ouda a déclaré que beaucoup ne parvenaient pas à trouver une place à l’hôpital et dormaient dans les rues environnantes.

L’armée israélienne affirme qu’un quartier général du Hamas se trouve sous l’hôpital.

Israël a commencé à bombarder Gaza depuis que le Hamas a tué plus de 1 400 personnes en Israël et en a kidnappé plus de 240 autres.

Il a également lancé une intervention terrestre et a déclaré jeudi que ses forces avaient encerclé la ville de Gaza.

Israël a annoncé que les gens se déplaceraient au sud de la bande de Gaza, et des centaines de milliers de personnes ont quitté la ville de Gaza et les régions du nord. Mais il reste plusieurs milliers de personnes dans le nord de Gaza.

La poursuite des frappes aériennes israéliennes dans le sud de la bande de Gaza, où Israël a demandé aux Gazaouis de se rendre, ainsi que la surpopulation qui y règne, ont incité certains Palestiniens à retourner chez eux dans le nord de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 9 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

