10eme conférence des hommes d’affaires sino-arabes à Riyad

Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs , M. Ousmane Mamoudou kane, a participé, dimanche à Riyad, au Royaume d’Arabie Saoudite, en compagnie du président de la Chambre mauritanienne du commerce, de l’industrie et de l’agriculture, M. Cheikh El Avia Ould Mohamed Khouna, aux travaux du premier jour de la 10eme conférence des hommes d’affaires arabes et chinois.

La conférence, qu’organise le ministère saoudien de l’investissement en partenariat avec le secrétariat général de la Ligue des états arabes et le conseil chinois pour le renforcement du commerce international et l’Union des chambres arabes, sous le thème de “la coopération pour la prospérité”, vise à renforcer étroitement la coopération commerciale et économique entre les communautés d’affaires arabe et chinoise et à explorer les opportunités d’investissement de qualité dans de nombreux secteurs dont la technologie, l’énergie renouvelable, l’agriculture, le foncier, les mines, les chaines d’approvisionnement et l’innovation.

Les séances de discussion et les ateliers de travail, organisés aujourd’hui et auxquelles ont participé 150 orateurs parmi les grands experts dans le monde et 3000 personnalités des milieux de prise des décisions dans 23 états, ont porté sur un certain nombre de sujets dont la responsabilité sociale et environnementale et la gouvernance et le renforcement de la capacité des chaines d’approvisionnement à résister.

Il est à noter que le mouvement commercial entre la Nation arabe et et la Chine connait un grand développement. En effet, la valeur de ces échanges a atteint 430 milliards de dollars américains en 2022 pour un taux de croissance de 31% par rapport à l’année 2021.

L’investissement étranger direct de la Chine dans les marchés arabes a, lui, atteint 23 milliards de dollars en 2021.

Cette rencontre connaitra la signature de plusieurs accords de développement et d’investissement entre les hommes d’affaires arabes et chinois , ce qui est de nature à accroitre les échanges commerciaux entre les deux parties.

