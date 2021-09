1 nouveau cas confirmé et 5 infections asymptomatiques à Tianjin importés de l’étranger

1 nouveau cas confirmé et 5 infections asymptomatiques à Tianjin sont tous importés de l’étranger



Le journaliste du siège a appris du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Tianjin que de 18h00 le 11 septembre à 18h00 le 12, Tianjin a ajouté un nouveau cas confirmé de coronavirus importé, de nationalité chinoise, importée du Congo (RDC) .

Un total de 332 cas importés confirmés d’outre-mer ont été signalés (296 chinois, 10 philippins, 4 américains, 3 ukrainiens, 3 polonais, 2 français, 2 vénézuéliens, 2 sud-coréens, ouzbek 1 cas de nationalité Stanley, 1 cas de nationalité russe , 1 cas de nationalité kazakhe, 1 cas de nationalité lituanienne, 1 cas de nationalité japonaise, 1 cas de nationalité espagnole, 1 cas de nationalité singapourienne, 1 cas de nationalité indonésienne, 1 cas de nationalité malaisienne, 1 cas de nationalité tunisienne) , 307 cas ont été guéris et sortis de l’hôpital, et 25 cas ont été hospitalisés (dont 6 cas de type léger et 19 cas de type ordinaire).

Le 332e cas importé confirmé à l’étranger, de nationalité chinoise et de résidence récente au Congo (RDC). Le patient a été transféré du Congo (RDC) à Paris, France (AF382), et est arrivé à l’aéroport international de Tianjin Binhai le 10 septembre. Sa température corporelle était normale au moment de l’entrée, et il n’y avait aucune anomalie dans la déclaration. Après l’inspection et l’échantillonnage de quarantaine, ils ont été transférés au point d’observation médicale d’isolement centralisé du district de Xiqing. Le 11 septembre, le résultat du test d’acide nucléique du nouveau coronavirus dans le laboratoire des douanes était positif, qui a été transféré par l’ambulance 120 à l’hôpital de Haihe pour y être soigné. La tomodensitométrie thoracique montrait des lésions inflammatoires du lobe supérieur du poumon droit et du lobe inférieur des deux poumons. Après une analyse complète par le groupe d’experts municipaux de Tianjin, il a été déterminé qu’il s’agissait d’un cas confirmé (type courant) de nouvelle pneumonie coronarienne importée à Tianjin. Mettre en œuvre une gestion en boucle fermée tout au long du processus.

Il y a eu 5 cas nouvellement importés d’infection asymptomatique à Tianjin, tous de nationalité chinoise, 2 cas importés du Mali, 1 cas de Mauritanie, 1 cas importé du Congo (RDC) et 1 cas importé du Niger. Un total de 338 cas (333 cas importés de l’étranger), 10 cas sont toujours sous observation médicale (tous importés de l’étranger), 286 cas ont été libérés de l’observation médicale et 42 cas ont été convertis en cas confirmés.

Le 334e cas d’infection asymptomatique était de nationalité chinoise et avait récemment résidé au Mali. Le patient a pris un vol de transfert (AF382) du Mali à Paris, en France. Il est arrivé à l’aéroport international de Tianjin Binhai le 10 septembre. Sa température corporelle était normale à son arrivée. Après une enquête épidémiologique préliminaire et une enquête de quarantaine douanière et des prélèvements, il a été transféré par 120 ambulance à l’hôpital de l’aéroport. Le 11 septembre, le nouveau résultat du test d’acide nucléique du coronavirus du laboratoire des douanes était positif, qui a été transféré à l’hôpital de Haihe par 120 ambulances. Après une analyse approfondie par le groupe d’experts, il a été déterminé que la personne était infectée de manière asymptomatique par le nouveau coronavirus à Tianjin (importé de l’étranger). Mettre en œuvre une gestion en boucle fermée tout au long du processus.

Le 335e cas d’infection asymptomatique était de nationalité chinoise et avait récemment résidé en Mauritanie. Le patient a pris un vol (AF382) de Mauritanie à Paris, France, et est arrivé à l’aéroport international de Tianjin Binhai le 10 septembre. Sa température corporelle était normale au moment de l’entrée, et il n’y avait aucune anomalie dans la déclaration. Après l’inspection et l’échantillonnage de quarantaine douanière, ils ont été transférés au point d’observation médicale d’isolement centralisé du district de Xiqing. Le 11 septembre, le nouveau résultat du test d’acide nucléique du coronavirus du laboratoire des douanes était positif, qui a été transféré à l’hôpital de Haihe par 120 ambulances. Après une analyse approfondie par le groupe d’experts, il a été déterminé que la personne était infectée de manière asymptomatique par le nouveau coronavirus à Tianjin (importé de l’étranger). Mettre en œuvre une gestion en boucle fermée tout au long du processus.

Le 336e cas d’infection asymptomatique était de nationalité chinoise, et la résidence récente était le Congo (RDC). Le patient a été transféré du Congo (RDC) à Paris, France (AF382), et est arrivé à l’aéroport international de Tianjin Binhai le 10 septembre. Sa température corporelle était normale au moment de l’entrée, et il n’y avait aucune anomalie dans la déclaration. Après l’inspection et l’échantillonnage de quarantaine douanière, ils ont été transférés au point d’observation médicale d’isolement centralisé du district de Xiqing. Le 11 septembre, le nouveau résultat du test d’acide nucléique du coronavirus du laboratoire des douanes était positif, qui a été transféré à l’hôpital de Haihe par 120 ambulances. Après une analyse approfondie par le groupe d’experts, il a été déterminé que la personne était infectée de manière asymptomatique par le nouveau coronavirus à Tianjin (importé de l’étranger). Mettre en œuvre une gestion en boucle fermée tout au long du processus.

Le 337e cas d’infection asymptomatique était de nationalité chinoise et avait récemment résidé au Niger. Le patient a pris un vol (AF382) du Niger à Paris, en France, et est arrivé à l’aéroport international de Tianjin Binhai le 10 septembre. Sa température corporelle était normale au moment de l’entrée et il n’y avait aucune anomalie dans la déclaration. Après l’inspection et l’échantillonnage de quarantaine , ils ont été transférés au point d’observation médicale d’isolement centralisé du district de Xiqing. Le 11 septembre, le nouveau résultat du test d’acide nucléique du coronavirus du laboratoire des douanes était positif, qui a été transféré à l’hôpital de Haihe par 120 ambulances. Après une analyse approfondie par le groupe d’experts, il a été déterminé que la personne était infectée de manière asymptomatique par le nouveau coronavirus à Tianjin (importé de l’étranger). Mettre en œuvre une gestion en boucle fermée tout au long du processus.

Le 338e cas d’infection asymptomatique était de nationalité chinoise et avait récemment résidé au Mali. Le patient a pris un vol (AF382) du Mali à Paris, en France, et est arrivé à l’aéroport international de Tianjin Binhai le 10 septembre. Sa température corporelle était normale au moment de l’entrée et il n’y avait aucune anomalie dans la déclaration. Après l’inspection et l’échantillonnage de quarantaine douanière, ils ont été transférés au point d’observation médicale d’isolement centralisé du district de Xiqing. Le 11 septembre, le nouveau résultat du test d’acide nucléique du coronavirus du laboratoire des douanes était positif, qui a été transféré à l’hôpital de Haihe par 120 ambulances. Après une analyse approfondie par le groupe d’experts, il a été déterminé que la personne était infectée de manière asymptomatique par le nouveau coronavirus à Tianjin (importé de l’étranger). Mettre en œuvre une gestion en boucle fermée tout au long du processus.

A ce jour, il n’y a aucun cas suspect à Tianjin. Un total de 15 403 contacts étroits ont fait l’objet d’une enquête et 181 personnes sont toujours sous observation médicale. (Le journaliste de la gare principale Wang Xiaopei et Jia Liliang)