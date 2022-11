Xi Jinping félicite le 31e sommet arabe

PÉKIN – Le président chinois Xi Jinping a adressé mardi un message de félicitations au président algérien Abdelmadjid Tebboune, actuel président du Conseil de la Ligue des États arabes, à l’occasion de la tenue du 31e Sommet de la Ligue arabe à Alger.

Il a déclaré que la Ligue des États arabes, déterminée à rechercher la force par l’unité dans le monde arabe, fait activement progresser la paix et la stabilité au Moyen-Orient et déploie des efforts inlassables pour sauvegarder le multilatéralisme et les intérêts communs des pays en développement.

Le président chinois a exprimé sa satisfaction pour l’engagement à long terme de l’Algérie à renforcer la solidarité entre les pays arabes pour son rôle actif dans la protection des droits et intérêts légitimes des pays en développement, et à l’accent mis sur la coopération collective entre la Chine et les pays arabes.

Xinhua