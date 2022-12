Washington : Le lancement des activités du sommet États-Unis-Afrique

Les travaux du sommet États-Unis-Afrique ont débuté, mardi, à Washington avec la participation de Son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Président de la République.

L’Agenda de la première journée dudit sommet prévoit l’organisation de plusieurs forums traitant des sujets relatifs à la Paix, à la Sécurité et la Gouvernance, au partenariat pour une coopération sanitaire durable, à l’appui à l’adaptation et à la résilience climatiques et à la transition énergétique équitable

Ces forums donneront l’occasion à la présentation des expériences de certains États dans ces domaines précis et leurs perceptions des solutions optimales envisagées pour faire face aux défis rencontrées.

Outre le président des États-Unis d’Amérique, M. Joe Biden, 49 dirigeants des Etats africains et des représentants du secteur privé et de la société civile participent à ce sommet, qui permettre, sur une période de trois jours, de débattre un certain nombre de questions fondamentales touchant les domaines de l’économie, de la paix, de la sécurité, de la bonne gouvernance, de la démocratie et des Droits de l’Homme, de la Santé mondiale, de la sécurité alimentaire, des changements climatiques, de l’implication de la diaspora, de l’éducation et du leadership des jeunes ainsi qu’à la défense des positions africaines dans les instances internationales.

Ce sommet, le deuxième du genre après celui de 2014, constitue un espace participatif pour discuter, présenter des priorités communes et renforcer, sur la base des intérêts et avantages réciproques, les relations entre les États-Unis et les pays du continent africain.

Cette rencontre afro-américaine sera, par ailleurs, l’occasion de discuter des mécanismes de renforcement des échanges commerciaux, de promotion des investissements et de création d’espaces d’échange et de convergence permettant aux deux parties de bénéficier des capacités disponibles et de partager leurs expériences pour servir les intérêts communs et faire face aux défis sécuritaires.

AMI