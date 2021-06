Visite marathon du ministre Ould Dahi

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement M. Mokhtar Ould Dahi, a visité, samedi 12 juin tour à tour dans la capitale économique les directions relevant de son département: Bureau régional de l’AMI, Radio Mauritanie et ses studios de diffusion et de production, tout en s’informant sur les travaux en cours pour l’extension des locaux de la station.

Toujours dans ce cadre le ministre a inauguré le même jour, le bureau régional de la Télévision de Mauritanie à Nouadhibou. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre a indiqué que l’inauguration de ce bureau régional de la Télévision de Mauritanie s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à rapprocher les medias publics du citoyen et à répondre à ses préoccupations et à ses aspirations. Le ministre a ajouté que compte tenu de la non couverture médiatique de tout le territoire national, il a été décidé, sur instruction du président de la République, de tout mettre en œuvre afin d’acquérir les équipements nécessaires pour régler définitivement cette anomalie. Il a ensuite parlé des grandes lignes du plan du département pour le second semestre de cette année qui prévoit notamment, l’organisation de festivals, de nouveaux grands prix, la réforme et le développement du festival des villes anciennes. De son côté, le député maire de Nouadhibou, El Ghassem Ould Bellal, s’est félicité de l’inauguration de ce bureau et a émis le vœu de le voir jouer son rôle dans la sensibilisation des populations de la wilaya. Le directeur général de la Télévision de Mauritanie, M. Mohamed Mahmoud Ould Ebou El Maali a précisé que ce bureau qui dispose de tous les équipements nécessaires, sera un pilier pour le développement décentralisé et un appui pour les acteurs économiques de la ville. Signalons que le ministre Ould Dahi a reçu le samedi 12 juin en audience dans son lieu de résidence le représentant régional du Syndicat des Journalistes Mauritaniens (SJM). Lors de cette rencontre, M Souleyman Mahmoud Allah, représentant SJM à Nouadhibou , a posé les problèmes récurrents de la presse régionale : non accès à l’information, non association de la presse régionale aux activités publiques, inexistence de formation continue à l’instar de ce qui se déroule à Nouakchott (Hapa), absence de participation sérieuse de la presse régionale aux activités régionales, règlement du problème du personnel sans contrats, d’appui, aides à la presse régionale etc…./ Dans sa réponse, le ministre a informé le représentant syndical que son département envisage d’importantes étapes de réformes très avancées en vue de régler la situation des journalistes collaborateurs de la presse publique. Il a en outre parlé de l’augmentation des montants de l’aide publique aux médias privés, de la continuité de la formation continue pour plus de professionnalisme.

nordinfo