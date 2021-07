Vidéo. Mali: les prix des moutons s’envolent à l’approche de la tabaski / Le360 Afrique

#Mali: A cause des difficultés rencontrées par les éleveurs du nord et du centre pour convoyer le bétail, les prix des moutons de la tabaski sont d'année en année plus élevés.

La communauté musulmane du Mali célèbre le 20 juillet prochain la fête de tabaski ou fête du mouton. Pour l’heure, plusieurs chefs de famille sont à la recherche d’un bélier de sacrifice.

Malheureusement, le mouton ne semble pas être à la portée de toutes les bourses. Il faut au moins 100.000 Fcfa, soit 160 euros environ ou trois mois de salaire minimum malien, pour les agneaux de 8 mois environs, les plus petits qu’il est autorisé d’immobiler pour le rituel musulman. Mais, les prix peuvent aller jusqu’à 500.000 Fcfa, soit 800 euros.

Cette inflation des prix des moutons est due en grande partie à la crise socio-économique que le Mali connaît. Depuis 2012, l’insécurité sévit au nord, puis au centre et désormais dans certaines régions du sud. Or, la plupart des moutons proviennent du nord et de Nara, zone frontalière avec la Mauritanie.

Le 11/07/2021

Correspondant à Bamako

Diemba Moussa Konaté

le360