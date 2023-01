Video. Aziz décrit le pouvoir de « corrompu ».

Video. Aziz interdit de quitter le pays, décrit le pouvoir de « corrompu ».

La police m’a empêché de quitter le pays mercredi soir après notre arrivée à l’aéroport international Oumtounsy de Nouakchott, a déclaré l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz.

Ould Abdel Aziz a déclaré sur sa page Facebook que « la police politique m’a empêché de quitter le pays et m’a dit avoir reçu des ordres supérieurs à ce sujet ».

Il a également décrit le pouvoir actuel comme mauvais et corrompu, affirmant que sa mauvaise approche du régime ruinerait le pays.

Mohamed Ould Abdel Aziz est sur la voie d’être jugé avec ses associés par un tribunal pour »corruption, blanchiment d’argent et enrichissement illicite ».

Pour rappel, Mohamed Ould Abdel Aziz avait été inculpé en mars 2021, en même temps que plusieurs hautes personnalités, pour des faits présumés qui auraient été commis quand il dirigeait le pays de 2008 à 2019.Parmi ses co-inculpés figurent un de ses gendres, deux anciens Premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d’affaires.

Le collectif pour la défense de Mohamed Ould Abdel Aziz a déclaré que la décision d’empêcher son client de voyager est illégale et qualifie cette mesure de « ciblage politque ».

Mais, dans un communiqué rendu publique, la police a confirmé avoir reçu une convocation du Tribunal anti-corruption pour la comparution de l’accusé, le 12 de ce mois dans le cadre du « dossier de la decennie ».

« La Direction Générale de Lutte contre la Délinquance Economique et Financière est arrivée ce soir du Tribunal Anti-Corruption et a cité l’accusé figurant dans le dossier n°001/2021 à comparaître le 12 janvier 2023, indique le communiqué précité.

La police de l’aéroport international de Nouakchott a été surprise par la présence de l’accusé, Mohamed Ould Abdel Aziz, à l’aéroport cette nuit-là, prêt à partir pour la France, où les déplacements légaux sont interdits, ajoute lecommuniqué.

A cette occasion, nous rappelons à l’opinion publique que dès que le contrôle judiciaire auquel l’accusé a été soumis a été levé au cours des derniers mois, il a été habilité avec tous ses droits et autorisé à circuler librement et à voyager à l’extérieur du pays », précise le communiqué.