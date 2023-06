Vers l’élection du bureau de la nouvelle Assemblée Nationale

Selon la constitution, la nouvelle Assemblée nationale doit réunir la majorité absolue au lendemain du second tour des élections législatives. Le nouveau parlement devrait tenir sa première réunion publique pour élire un président. Mais qui sera le président de ce parlement monocaméral ?

Mohamed Ould Meguett, général à la retraite est tête de liste nationale du parti El Insaf et malgré les folles rumeurs, il est toujours le plus populaire ! En attendant le nouveau conseil des parlementaires qui n’ont jamais siégé, se réuniront sous l’égide du député le plus âgé pour élire un nouveau bureau et un président au scrutin secret !

Le paysage politique était déjà évident puisque le parti au pouvoir a remporté 107 sièges, dont 40 ont été remportés par le parti de la majorité présidentielle sur 170.

Le Gouvernement de Mohamed Bilal Messoud continuera à contenir l’impact négatif de la crise économique mondiale sur la population, en particulier les groupes les plus vulnérables, en réformant d’abord la croissance dans tous les secteurs économiques pour créer des emplois et réduire les inégalités.

Ensuite, agir pour améliorer la qualité et la proximité des services publics, contrôler les prix des produits de première nécessité, maintenir l’approvisionnement des marchés, assurer aux citoyens l’accès aux services médicaux de base, construire des écoles républicaines, renforcer la sécurité des concitoyens et des biens.

Jusqu’à la production de gaz fin 2023, le gouvernement continuera à mener à bien son plan d’action à un moment où le monde traverse une phase de changements très importants et de conflits politiques et économiques.

Il doit lutter contre la corruption, qui est à l’origine de nombreux problèmes économiques, qui sape le prestige du pays et exacerbe la pauvreté, le chômage et la médiocrité des services.