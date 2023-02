Validation par consensus du candidat mauritanien pour le poste de directeur général de l’ALESCO.

Les travaux de 8eme session extraordinaire de la conférence générale de l’Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences ont démarré samedi à Nouakchott. L’ordre du jour de la session comporte un seul point, à savoir la validation de la candidature du Dr Mohamed Ould Amar pour un second mandat de directeur général de l’ALESCO après le premier passé à la tête de l’Organisation depuis 2019.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidate, a indiqué que cette conférence est une occasion propice pour rappeler l’appui des pays arabes au candidat de la République Islamique de Mauritanie, Dr Mohamed Ould Amar au poste de directeur général de l’ALESCO au cours de la session précédant la conférence tenue à Nouakchott en avril 2019, un appui qui mérite d’être loué.

Il a ajouté que l’organisation a pu, au cours du mandat écoulé, préserver sa présence régionale et internationale et montrer qu’elle est prête à servir les domaines de ses compétences dans les pays membres et intervenir pour appuyer les domaines de l’éducation, la culture et les sciences.

De son côté, M. Allaa El Waily, secrétaire général de l’ALESCO en Irak qui représente Dr Ibrahim Namis El Jebouri, ministre irakien de l’éducation, président de la 26eme session de la conférence, a indiqué que la rencontre d’aujourd’hui est une occasion d’exprimer le choix collectif et l’élection du directeur général de l’organisation, Dr Mohamed Ould Amar, conformément à l’article 9 des statuts des fonctionnaires des organisations arabes spécialisées.

Dans cet ordre d’idées, le directeur général de l’ALESCO, Dr Mohamed Ould Amar, a remercié toutes les délégations arabes participantes à la conférence pour la validation de sa candidature par consensus, précisant que cela le rend plus conscient de la responsabilité qui lui est confiée.

Les délégations participantes avaient été unanimes, à travers le vote et les discours officiels, à renouveler la confiance en le candidat de la Mauritanie, Dr. Mohamed Ould Amar pour diriger de nouveau l’ALESCO.

AMI