vague de réconciliation au Moyen-Orient après le dialogue saoudo-iranien à Pékin

Le dialogue fructueux entre le royaume d’Arabie saoudite et la République islamique d’Iran s’est tenu à Pékin il y a quelques jours sous les auspices de la Chine, où la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays a été annoncée, ce qui a été très apprécié et largement apprécié par les pays du Moyen-Orient, comme la « déclaration de Nouakchott » publiée par la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Coopération islamique tenue en Mauritanie, a particulièrement salué la normalisation des relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et l’Iran sous les auspices de la Chine. « La réconciliation entre l’Arabie saoudite et l’Iran change l’équation stratégique au Moyen-Orient, et elle n’est pas moins importante que l’établissement de relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis », a commenté l’ancien secrétaire d’État américain Kissinger. Actuellement, les » avantages pour la paix » apportés par le dialogue entre l’Arabie saoudite et l’Iran à Pékin se manifestent progressivement dans la région. Le Moyen-Orient, l’une des régions les plus complexes du monde sur le plan géopolitique, connaît actuellement une « vague de réconciliation ».

L’Arabie saoudite et l’Iran saisissent cette occasion pour faire preuve de bonne volonté en matière de réconciliation, alors que le roi saoudien Salman bin Abdulaziz a invité le président iranien Ebrahim Raisi à se rendre en Arabie Saoudite, que les ministres des Affaires étrangères saoudien et iranien ont eu un appel téléphonique, ont convenu de tenir une réunion prochainement, et la partie saoudienne a indiqué que le royaume investirait bientôt en Iran. Le secrétaire du Conseil suprême de la Sécurité nationale d’Iran, Ali Shamkhani, s’est rendu respectivement aux Émirats Arabes Unis et en Irak, et le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a appelé les ministres des Affaires étrangères turc et koweïtien par téléphone, et il a entamé des négociations avec Bahreïn sur la reprise des relations entre les deux pays, et a déclaré à l’Égypte que « la région a besoin de solidarité entre l’Iran et l’Égypte ».

Le dégel des relations entre la Syrie et le monde arabe s’accélère et la voix appelant au retour de la Syrie dans la Ligue arabe se fait de plus en plus forte. La Syrie a été isolée dans la région après le déclenchement de la guerre civile en 2011 et son adhésion à la Ligue arabe a été suspendue. Le président syrien Bachar al-Assad a effectué une visite aux Émirats Arabes Unis ces derniers jours, et la partie émiratie l’a chaleureusement accueilli. Le président des Émirats arabes Unis, Cheikh Mohammed bin Zayed, a déclaré que »l’absence de la Syrie de ses frères a été longue et qu’il est temps qu’elle revienne vers eux et dans son environnement arabe ». La Tunisie a également annoncé son intention de renouer des relations diplomatiques avec la Syrie et d’échanger des ambassadeurs avec elle. Les nouvelles ont rapporté que la Syrie et l’Arabie saoudite acceptent de rouvrir les ambassades des deux pays, ce qui contribue à accélérer les étapes du retour de la Syrie dans la Ligue arabe.

La glace se brise pour les relations entre la Turquie et l’Egypte. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, s’est récemment rendu en Égypte et a eu des entretiens ouverts, sincères et agréables avec son homologue égyptien Sameh Shoukry, et cette visite est la première visite d’un responsable turc au niveau ministériel en Égypte depuis la détérioration des relations entre les deux pays en 2013. Les deux parties ont convenu de normaliser les relations entre les deux pays dès que possible, de reprendre les relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs et de travailler activement à la tenue d’une réunion entre les présidents des deux pays au cours de l’année en cours.

Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du PCC et directeur du Bureau du Comité des Affaires étrangères du Comité central du PCC, a commenté le dialogue entre l’Arabie saoudite et l’Iran à Beijing, affirmant qu’il s’agissait d’une victoire pour le dialogue et d’une victoire pour la paix. Ce dialogue est un bon début pour résoudre les conflits et améliorer les relations entre les pays du Moyen-Orient. À l’heure actuelle, briser la confrontation entre les camps, apaiser la tension de la situation et lutter pour la paix et le développement sont devenus les aspirations des peuples des pays du Moyen-Orient. Les peuples du Moyen-Orient sont maîtres de la résolution des problèmes au Moyen-Orient, il n’y a pas de « vide de pouvoir » au Moyen-Orient, la région n’a pas besoin de « gardiens de l’extérieur » et la communauté internationale devrait soutenir les pays du Moyen-Orient en décidant de manière indépendante des affaires de la région.

La Chine a assuré avec succès la médiation du dialogue entre l’Arabie saoudite et l’Iran, lançant une « vague de réconciliation » au Moyen-Orient. Cela reflète la confiance des pays concernés dans la position amicale et équilibrée de la Chine et montre l’intention sincère et la responsabilité de la Chine dans les affaires internationales des pays du Moyen-Orient. Dans le même temps, c’est également une pratique réussie de la Chine dans la mise en œuvre de « l’Initiative de sécurité mondiale », qui a ouvert une nouvelle voie pour parvenir à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient, et a donné l’exemple pour résoudre les conflits et les désaccords entre les pays par le dialogue et la consultation.

Les problèmes au Moyen-Orient sont complexes et étroitement liés, et le chemin vers la paix et le développement dans la région peut être difficile et long. Néanmoins, tant que les pays concernés continueront à renforcer leur confiance, à mener des dialogues amicaux et à prendre des mesures concrètes pour « transformer l’hostilité en amitié », le bel horizon du Moyen-Orient vers le développement et la prospérité sera prévisible et réalisable. La Chine continuera à contribuer à la sagesse chinoise, aux solutions chinoises et aux actions chinoises pour parvenir à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient, à promouvoir la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient, à coopérer avec les pays de la région pour parvenir au développement et à la prospérité, et promouvoir la solidarité et l’auto-renforcement de la région.

