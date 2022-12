USA Chine Afrique : L’ambassadeur de Chine aux Etats-Unis réfute les allégations de « piège de la dette » en Afrique

L’ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, Qin Gang, a rejeté mardi les allégations selon lesquelles la Chine serait en train de créer un « piège de la dette » en Afrique, affirmant que le continent devrait être un lieu de coopération internationale et non une arène où les grandes puissances s’affrontent pour obtenir des gains géopolitiques.

M. Qin a tenu ces propos avant un sommet organisé par l’administration du président américain Joe Biden qui rassemblera les dirigeants de 49 pays africains et de l’Union africaine (UA) à Washington.

« Les investissements et l’aide financière de la Chine à destination de l’Afrique ne sont pas un piège mais un bénéfice », a-t-il déclaré lors d’une discussion informelle dans le cadre d’une série d’entretiens organisés par le média Semafor, lancé plus tôt cette année, en préparation du Sommet américano-africain prévu de mardi à jeudi.

« Au cours des dernières décennies, la Chine a accordé des prêts pour aider l’Afrique dans son développement économique et social. Des travaux de construction ont lieu partout en Afrique », a noté M. Qin. « On peut voir des hôpitaux, des autoroutes, des aéroports, des stades. Bien sûr, il n’y a aucun piège. Ce n’est pas un complot. C’est transparent, c’est sincère. »

Citant une étude publiée en juillet par l’organisation caritative britannique Debt Justice, M. Qin a expliqué que le montant de la dette que les pays africains doivent aux prêteurs privés occidentaux représente le triple de ce qu’ils doivent à la Chine, et que les taux d’intérêt sur les prêts privés équivalent au double de ceux des prêts chinois.

Selon le diplomate, ces chiffres sont la preuve que « la Chine n’est pas le plus grand créditeur des dettes africaines » et que « la dette due à la Chine ne constitue qu’une petite partie ».

Evoquant l’Initiative de suspension du service de la dette établie par le Groupe des 20 (G20), il a fait savoir que la Chine participait activement à l’initiative et qu’elle avait suspendu le plus de paiements de service de la dette parmi les membres du G20.

« Nous appelons tous les autres créditeurs, institutions multinationales d’Internet et prêteurs privés à prendre des mesures actives pour réduire le fardeau de la dette des pays africains, en vertu du principe de partage équitable du fardeau et d’actions communes », a poursuivi M. Qin.

Concernant le prochain Sommet américano-africain, il a formulé le souhait de voir Washington « proposer des mesures plus concrètes et réalisables » pour faciliter le développement et la prospérité du continent africain.

L’ambassadeur a appelé les Etats-Unis à coopérer avec la Chine afin qu’ensemble, en tant que plus grandes économies mondiales et membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils joignent leurs forces pour promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité en Afrique, assumant ainsi leurs responsabilités partagées en tant que grands pays et répondant aux attentes de la communauté internationale.

Il a mentionné quelques exemples d’efforts conjoints sino-américains visant à améliorer le niveau de vie de la population africaine et à promouvoir leurs relations économiques et commerciales avec d’autres régions du monde.

M. Qin a rappelé qu’ils avaient aidé ensemble le peuple libérien à lutter contre l’épidémie d’Ebola en 2015. En outre, la collaboration trilatérale entre la Chine, les Etats-Unis et l’Ethiopie autour d’un parc industriel textile a elle aussi porté ses fruits, avec une hausse des exportations de vêtements depuis le pays d’Afrique de l’Est vers l’Europe et l’Amérique du Nord.

« Nous devons étendre, élargir notre vision et développer notre coopération en Afrique », a noté le diplomate au sujet des Etats-Unis et de la Chine. « C’est l’un des domaines très intéressants dans lesquels les deux pays doivent travailler. »

Source: Agence de presse Xinhua