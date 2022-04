UPR organise un somptueux diner gala

Le parti Union pour la République a convié plusieurs personnalités à un somptueux diner gala qu’il a organisé hier vendredi à Nouakchott.L’iftar a réuni le Premier ministre Mohamed Ould Bilal, des membres du gouvernement, des chefs de partis politiques et un bon nombre d’invités.

Le Président du parti, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, a déclaré dans une allocution prononcée à cette occasion que le parti s’est efforcé depuis son second congrès ordinaire de préparer toutes ses institutions pour accompagner les différentes étapes de mise en œuvre du programme présidentiel, lequel a été mis en œuvre par la direction du parti qui a rendu tous ses organes capables d’effectuer leur travail d’une manière rationnelle, comme convenu.

Le Président du parti au pouvoir a souligné que les acquis sociaux, économiques, politiques et diplomatiques se sont poursuivis et que les efforts ont même redoublé pour aider les citoyens les plus modestes, à travers des aides et des transferts d’argent, et par le biais aussi de l’augmentation significative du pourcentage de bénéficiaires de l’assurance maladie. Ould Taleb Amar a évoqué entre autres le développement du système de santé, les subventions accordées pour réduire les prix des denrées de première necessité afin d’atténuer l’impact negatif de la pandémie et de réduire la souffrance des citoyens.