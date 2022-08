Une visite à inscrire dans l’histoire du pays

Une visite historique aujourd’hui 20/08/2022, L’histoire ne ment pas après avoir été inondée; la ville de kaédi a été au rendez vous avec une visite historique, de Son excellence, le Président de la République Mouhamed Ould Cheikh Ghazwani.

Un président engagé pour servir son peuple, malgré les circonstances vue que le président de la République était en congé à boumdeid.

Mais le symbole des valeurs de la République et de la citoyenneté, n’a jamais hésité d’être proche aux citoyens nécessiteux.

Depuis son arrivée au pouvoir Ghazwani montre qu’il est un président différent que la Mauritanie n’a jamais connu.

Il a fait le tour des familles victimes de cette inondation, il en parlé et il les a écouté et s’assoit avec humilité et modestie avec les sinistrés.

Il leurs a assuré que tout les problèmes vont être résolus et qu’ils sachent parfaitement que l’État n’épargne aucun effort pour les aider.

Son excellence, Mohamed Ould Cheikh Ghazwani tient sa parole et respecte ses engagements devant son peuple, devant l’histoire et les mémoires de population de kaédi.

Les kaédiens disent avec fierté et haute vois, Merci au président de la République.

Ahmedou limam boudaha

élève fonctionnaire , conseiller en action sociale, Ahmedou limam boudaha