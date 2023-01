Une traversée sur la ligne maritime commerciale vers Nouakchott et Dakar le 28 janvier.

ALGER – L’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) a annoncé via son site web la programmation, samedi 28 janvier, d’une traversée sur la ligne maritime commerciale entre l’Algérie et des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Mauritanie et Sénégal).

« ALGEX informe l’ensemble des opérateurs économiques activant dans les domaines de la production ou de l’exportation, de la programmation d’une traversée sur la ligne maritime commerciale entre l’Algérie et des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Mauritanie et Sénégal) sur le navire algérien Gouraya, samedi 28 janvier 2023 », lit-on dans le communiqué.

A ce propos, l’ALGEX a appelé les opérateurs économiques intéressés par l’exportation vers ses deux Etats à se rapprocher de la Compagnie nationale algérienne de navigation de la Méditerranée (CNAN-Med) afin d’effectuer les procédures nécessaires pour enregistrer leurs marchandises dans les plus brefs délais.

Source: APS