Une rencontre entre des membres du gouvernement et les walis

Une réunion entre des responsables gouvernementaux et des walis s’est tenue jeudi à Nouakchott. Organisée par le ministère de l’Intérieur, l’activité a le thème « pour une administration efficace au service des citoyens« . Environ 15 membres du gouvernement et walis discutent des programmes et projets actuels et futurs pendant deux jours à l’amphithéâtre de l’état-major général de la Garde nationale.

Dans un mot prononcé à cette occasion, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohammed Ahmed déclare que l’atelier d’aujourd’hui suit une réunion le 24 mars 2022 entre le président de la République et les premiers responsables du Département territorial pour s’assurer que tous les citoyens ont accès dès que possible sans discrimination. Selon le ministre, les organisations d’échanges de deux jours entre plusieurs membres du gouvernement et les walis ont pleinement montré les rôles importants que les walis doivent jouer pour la bonne exécution du programme. Selon lui, le succès des mesures nationales dépend du degré de participation de la gestion territoriale.

Les Walis veillent sur les décisions du gouvernement

Il a exhorté son département à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre les orientations du 24 mars, notamment pour accroître la transmission des circulaires, des communications d’accompagnement et de suivi de la mise en œuvre des projets, programmes et politiques publiques.

Enfin, le ministre de l’Intérieur dit que l’administration est au service de ses citoyens et que les Walis veillent à ce que toutes les décisions soient prises de manière transparente et équitable. Il a également demandé aux walis de soumettre des propositions qui aideraient à trouver la meilleure façon de mettre en œuvre un projet particulier en fonction des particularités de chaque région.

La cérémonie d’ouverture de a eu lieu devant les ministres des Finances ; du Pétrole, de l’Énergie et des Mines ; de l’Agriculture ; de la Santé ; de secrétaires généraux de ministères ; de la présidente de la Région de Nouakchott, du chef d’état-major de la Garde nationale, du directeur général de la Sûreté nationale, du commandant du Groupement Général de la Sécurité routière et du délégué général à la Protection civile et la Gestion des crises.