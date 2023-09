Une organisation qui exportait illégalement des motos et des cyclomoteurs vers l’Afrique et les pays européens démantelée

Une organisation qui exportait illégalement des motos et des cyclomoteurs vers l’Afrique et les pays européens démantelée

Une organisation qui exportait illégalement des motos et des cyclomoteurs vers l’Afrique et les pays européens démantelée.

Une moto de grosse cylindrée est vendue à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Il s’agit d’une BMW K75 rouge et de 750 centimètres cubes. Un vieux modèle, des années 90. Une moto qui n’est plus fabriquée et qui arrive sur cette île africaine de deuxième ou troisième main depuis l’Europe , où on s’en débarrasse depuis longtemps.

En fait, cette moto en particulier devrait déjà être détruite. Car ce que son nouveau propriétaire ne sait pas, c’est qu’il conduit une vieille BMW de la police forale de Navarre . Un véhicule arrivé illégalement en Afrique, envoyé par les membres d’un réseau criminel qui opérait depuis une casse de Madrid et qui vient d’être démantelé par la Garde civile.

Motos rouges de la police navarraise, blanches et bleues de leurs homologues de la police locale de Madrid ou jaunes de la Poste. Ce sont quelques-unes des unités que ce groupe criminel a déclarées déclassées et détruites. Ensuite, ils les ont restaurés, ont ébréché le châssis (comme tout véhicule volé ) et les ont vendus dans les pays européens et africains.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, du Groupe Prensa Ibérica, a parlé avec l’Institut Armé de « l’Opération Injini », une intervention au cours de laquelle ont été arrêtées un total de 25 personnes, appartenant à un gang qui avait sa base d’opérations dans une casse légale. Centre agréé pour le traitement des véhicules (CAT ) situé dans la zone industrielle d’Aimayr, sur l’autoroute M-841, à San Martín de la Vega.

De la Pologne à la Mauritanie

L’organisation a utilisé un réseau d’entreprises liées à la gestion de ce type de véhicules, principalement des motos et des cyclomoteurs, répartis dans plusieurs provinces espagnoles, pour les exporter illégalement comme véhicules d’occasion vers trois pays européens (Italie, Portugal et Pologne). et cinq africains : le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, la Mauritanie et Madagascar, comme le rapporte la Garde civile, qui ajoute que certaines pièces ont également été vendues sur le territoire espagnol.

Cette entreprise aurait acquis des motos et des cyclomoteurs mis au rebut. En le considérant comme un déchet dangereux, ils ont prétendu traiter sa prétendue gestion comme un déchet. Mais au lieu de les décontaminer et de les vendre en pièces détachées, ils ont été exportés comme véhicules d’occasion. Ils ont été transportés complets et déclarés comme biens d’occasion, évitant ainsi les interdictions d’exportation de déchets dangereux.

Les véhicules ont été acquis à la ferraille à un prix très bas et ont été vendus sans subir aucun traitement comme des véhicules d’occasion, ce qui a considérablement augmenté la marge bénéficiaire. De plus, ces services n’étaient pas déclarés comme faisant partie de l’activité légale de l’entreprise, ce qui existait, fraudant ainsi le trésor public et parvenant à augmenter les bénéfices.

Hiérarchies

Ce gang, dans lequel quatre armes détonantes ont été saisies, disposait d’une structure criminelle parfaitement organisée et hiérarchisée , à la tête de laquelle se trouvaient deux administrateurs de l’entreprise, chargés de diriger, coordonner et planifier toutes les activités irrégulières.

Sous ses ordres se trouvaient deux autres personnes dédiées aux tâches administratives et de recouvrement. Leur travail était essentiel, en raison du nombre élevé de véhicules entrés au CAT, pour enregistrer, structurer et comptabiliser les différents éléments. Il a été confirmé qu’il existait deux comptes : l’un officiel et l’autre caché, ce dernier permettant de tirer des bénéfices sans contribuer aux impôts exigés par la réglementation fiscale.

Un troisième échelon, également au sein de l’entreprise, était composé de 10 opérateurs qui effectuaient le travail de traitement des déchets, en éliminant les numéros de châssis et les plaques d’immatriculation des motos , afin qu’ils ne puissent plus être liés au CAT après leur élimination. vente, ni avec son certificat de destruction correspondant, puisque certaines motos provenaient même de vols.

Le dernier élément était constitué d’une série de clients et de transporteurs responsables de l’acquisition et du transfert illicites de ces véhicules. Ce réseau de fournisseurs aurait apporté au noyau central de la bande près de 300 tonnes de motos et cyclomoteurs en fin de vie utile (certains d’entre eux appartenant aux Forces et Corps de Sécurité) sans traitement et sans autorisation, ni en respectant les démarches obligatoires. .

Exploitation du travail

L’entreprise a également fait l’objet d’une enquête pour délit contre les droits des travailleurs, car une partie du personnel était composée d’ouvriers sans contrat de travail. La plupart des paiements ont été effectués en espèces et sans factures. De plus, ils avaient stocké un grand nombre de déchets dangereux dans des parcelles sans autorisation dépassant la durée maximale autorisée pour ce type de stockage.

Cette pratique irrégulière aurait généré un niveau de profit élevé pour les membres de l’organisation, qui jouissaient d’un niveau de vie élevé et avaient acquis de nombreux biens personnels et immobiliers, ouvrant des fonds d’investissement et des véhicules haut de gamme, en plus d’être utilisés pour capital social dans la constitution d’autres entités juridiques qui ont grossi le tissu corporatif. Un patrimoine d’une valeur de 5 millions d’euros a été identifié, actuellement sous contrôle judiciaire.

L’enquête a abouti à l’arrestation de 25 personnes physiques et à l’enquête sur 5 autres personnes morales et à l’enquête économique associée, il a été vérifié que, seulement pendant le temps que l’enquête s’est écoulée, le réseau criminel aurait obtenu un bénéficier de plus d’un demi-million d’euros.

Lors des différentes perquisitions, une grande quantité de matériel documentaire et informatique a été saisie pour analyse, près de 4 000 euros en espèces et un appareil pour compter les billets de banque, ainsi que plusieurs armes et munitions. Les détenus sont accusés de divers délits contre les ressources naturelles et l’environnement, d’appartenance à une organisation criminelle, de blanchiment d’argent, de falsification de documents, contre les droits des travailleurs, contre le Trésor Public et contre la Sécurité Sociale, entre autres.

Source: elperiodico