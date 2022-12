Une mission de la commune de Paris effectue une visite à la Région de Nouakchott.

La présidente de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdelmaleck, s’est entretenue, mardi, avec une mission de la commune de Paris, conduite par M. Paul David, directeur des relations internationales.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du partenariat liant la région de Nouakchott et la commune de Paris ; partenariat soldé par la signature il y’a quelques mois d’un accord entre les parties touchant de nombreux domaines, tels que l’eau, la formation professionnelle et l’agriculture urbaine.

La présidente de la Région de Nouakchott a souhaité la bienvenue à ses hôtes, et réaffirmé la volonté de sa région de renforcer ses relations de partenariat et de coopération avec la commune de Paris pour inclure davantage de domaine d’intérêt commun.

La mission française a suivi, par la suite, une présentation détaillée du directeur des études et des projets, M. Saleck Ahmed Cherif, sur la situation géographique et démographique de la ville de Nouakchottt, les problèmes et les risques auxquels elle était confrontée.

M. Cherif a, également, donné un aperçu des projets et plans les plus importants entrepris par la Région de Nouakchott et ses partenaires au développement.

Après la rencontre, la délégation française a visité, en compagnie de la présidente de la Région de Nouakchott, la station de pompage des eaux pour l’irrigation du périmètre maraicher au kilomètre 17 dans le cadre de la culture urbaine, puis un surface aménagée au km 25 sur la route de Boutilimitt et le centre d’enfouissement des déchets ménagères.