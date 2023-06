Un sommet Afrique-Espagne du 6 au 8 juillet à Madrid

Un sommet de coopération Afrique-Espagne se tiendra à Madrid du 6 au 8 juillet 2023.

Organisé par One Africa Forums, l’Africa Spain Cooperation Summit a pour objectif d’établir un pont de dialogue entre le pays ibérique et le continent africain.

«Ce forum de haut niveau est l’opportunité pour l’Espagne de se rapprocher des réalités sociales et économiques du continent et d’envisager des pistes de coopération entre acteurs publics et privés», indiquent les organisateurs.

Plus de 70 conférenciers y prendront part pour partager leurs expériences et leur expertise sur divers sujets d’intérêt commun avec plus de 500 représentants de gouvernements, d’organisations et d’entreprises en provenance de 30 pays africains.

Le Matin

Source: Trust magazine