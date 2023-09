Un nouveau bureau du Centre de promotion des exportations de Tunisie à Dakar.

Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) de Tunisie, établissement public agissant sous la tutelle du ministère tunisien du Commerce et de l’Industrie, a inauguré lundi un nouveau bureau de représentation à Dakar, la capitale sénégalaise, a-t-on appris auprès du bureau de communication du CEPEX.

Selon la même source, dans le cadre de l’achèvement de la mise en œuvre des projets structurés du CEPEX, notamment ceux liés à l’élargissement du réseau de sa représentation commerciale à l’étranger et au renforcement de sa présence sur les marchés porteurs, notamment en Afrique subsaharienne, un bureau de représentation du CEPEX a été ouvert ce lundi à Dakar, s’ajoutant à ses cinq bureaux de représentation déjà existants en Afrique subsaharienne, à savoir les bureaux à Abidjan (Côte d’Ivoire), à Nairobi (Kenya), à Douala (Cameroun), à Abuja (Nigeria) et à Kinshasa (République démocratique du Congo).

L’ouverture de ce bureau à Dakar contribuera également à soutenir le positionnement des produits tunisiens sur ce marché de consommation prometteur et important, « car il constitue un débouché pour un marché immense qui comprend plus de 300 millions de consommateurs et une porte d’entrée vers d’autres marchés importants tels que la Mauritanie, la Gambie, la Guinée et le Mali », a expliqué le bureau de communication du CEPEX.

Le Sénégal est le deuxième partenaire économique de la Tunisie en Afrique subsaharienne au cours de l’année 2022, représentant 12% des exportations tunisiennes vers cette région et 3,1% des exportations tunisiennes vers l’ensemble de l’Afrique.

Source: Agence de presse Xinhua