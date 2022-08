Un million de personnes déplacées par la sécheresse en Somalie, selon le HCR

Somalie-La sécheresse dévastatrice qui sévit en Somalie a atteint un niveau sans précédent, avec un million de personnes désormais enregistrées comme déplacées, selon un communiqué de presse conjoint publié jeudi par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).

« Ce cap d’un million de personnes doit servir de sonnette d’alarme pour la situation que connaît la Somalie », a déclaré Mohamed Abdi, directeur national de NRC en Somalie, cité dans le communiqué.

« La famine menace désormais le pays tout entier. Nous voyons de plus en plus de familles obligées de tout abandonner car il n’y a littéralement plus d’eau ni de nourriture dans leurs villages. Il est urgent d’augmenter le financement de l’aide avant qu’il ne soit trop tard », a-t-il ajouté.

« Les populations vulnérables sont les plus durement touchées par les effets de la crise climatique. Elle laisse de nombreuses familles sans protection et entraîne une augmentation des déplacements forcés », a déclaré dans le communiqué Magatte Guisse, la Représentante du HCR en Somalie.

Selon l’agence onusienne basée à Genève, le nombre de personnes confrontées à des niveaux de famine extrêmes en Somalie devrait passer d’environ 5 millions à plus de 7 millions dans les mois à venir.

Suivez China.org.cn sur Twitter et Facebook pour rejoindre la conversation.

Source: Agence de presse Xinhua