Un Mauritanien élu vice-président de la Commission africaine de l’énergie atomique

Ahmed Bezeyd Deida a été élu vice-président de la commission, rapporte le site Senalioune.

Le Mauritanien Ahmed Bezaid Deida a été élu mercredi vice-président du secrétariat de la Commission africaine de l’énergie atomique.

A cette occasion, le ministère mauritanien des Affaires étrangères a reconnu les mérites professionnels et personnels d’Ahmed Bezeid Deida, le rendant « éligible pour postuler à un poste important et sensible dans cette région « .

Le communiqué de presse a souligné, selon les mêmes sources, les efforts du ministère pour « renforcer la présence des capacités nationales dans les institutions internationales et régionales, reflétant ainsi la vision du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, dans ce domaine ».